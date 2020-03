Asia Valente GF Vip finisce in lacrime dopo lo scontro con Valeria Marini

Scontro violento al GF Vip, Asia Valente scoppia a piangere dopo una lite con Valeria Marini per i piatti, scopriamo cosa è successo!

Nella casa del GF Vip la tensione continua ad essere altissima a causa dei litigi che oramai sono all’ordine del giorno. In particolare questa settimana è stata molto vivace, e si sono alternati litigi e divertimento. I concorrenti non si arrendono e sparano tutto quello che pensano.

Noti ormai a tutti sono le litigate fra Valeria Marini e Antonella Elia avvenuto nel corso della diretta della scorsa puntata. Ma vi sono stati altri litigi che hanno causato altri scontri, come quello fra Asia Valente e la Marini, poi fra Sossio Aruta e Teresanna Pugliese.

Ma cosa è successo? Teresanna Pugliese e Aruta hanno litigato? E Valeria Marini con Asia che cosa c’entra? Diciamo che le cose hanno avuto origine da uno scherzo, ed è bastato un piatto per far diventare molto arrabbiata la Marini.

Asia Valente scoppia in lacrime dopo la lite con la Marini

Tutto ha avuto inizio quando Asia Valente ha cenato e ha pensato di lasciare il piatto sporco e la cucina in una gran confusione. Incurante di quanto aveva lasciato Asia è andata nella stanza insieme a Paola e Fabio.

Non appena lei si è spostata dalla cucina e ha lasciato tutto sporco ecco che Valeria Marini ha perso la pazienza e ha sgridato Asia. La Valente non è riuscita a placare la furia di Valeria e ha provato a spiegarle che ancora non aveva finito.

Ma non è stato possibile, la Marini era come impazzita e le ha ordinato quello che doveva fare. Asia si è scocciata, perché in fondo non era sua madre e non le poteva ordinare le cose con quel tono. Asia si è messa a piangere e ha cercato aiuto nei coinquilini che hanno assistito alla scena.

Asia cerca supporto dagli altri inquilini

La Marini era così infuriata che ha scaricato la sua rabbia anche su Paolo, che non aveva detto nulla sulla lite. E così Valeria ha avuto modo di parlare delle pulizie da fare nella casa. Infatti, pare che la Marini abbia molto a cuore l’igiene in casa e non sopporta quando gli altri sporcano.

Alla discussione si è aggiunta anche Teresanna, ma ormai Valeria aveva scelto su chi sfogarsi ed era Asia. Alla fine questa ha detto che se le dicevano cosa doveva fare lo faceva, ma non gridando. Di certo la convivenza nella casa del GF Vip è difficile, ma le primedonne hanno tutte un caratterino!