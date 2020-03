Katy Perry in lutto, l’annuncio in lacrime sui social

Lutto per Katy Perry, viene a mancare la nonna dell’artista e per lei è un brutto colpo, ora è un angelo che veglia su di lei

E’ in lutto Katy Perry, la cantante è distrutta per la morte della sua nonna. A dare l’annuncio di questa grande perdita è stata proprio lei su Instagram. L’artista ha parlato della nonna in modo molto affettuoso, che rivela quanto era legata a lei.

Tra le lacrime ha detto che comunque ora la nonna è un angelo e che veglierà su di lei. Sulla sua pagina social la Perry ha postato una foto con didascalia, in memoria della nonna Ann Pearl Hudson, venuta a mancare la notte scorsa.

Nel suo lungo sfogo sul social la cantante ha voluto omaggiare quella che è stata una persona fondamentale nella sua vita. Ha anche ricordato alcuni insegnamenti che le ha trasmesso e alcuni aneddoti sulle cose vissute insieme. La morte della nonna segue di poco quello che è al momento il periodo più bello della sua vita.

Katy Perry omaggia la memoria della nonna su Instagram

La cantante sta infatti passando un momento magico, è incinta e felice della sua storia con l’attore Orlando Bloom. Proprio qualche giorno fa aveva condiviso con la nonna questa splendida notizia, e adesso invece deve piangerla perché non c’è più. Katy vuole pensare adesso che la nonna sia un angelo che la proteggerà ovunque lei andrà.

Katy è credente e pensa che c’è una vita dopo la morte. La cantante sul social ha detto di non sapere quando un’anima entra in una nuovo stato, ma se c’è un aldilà la nonna è un angelo. L’artista ha aggiunto che il suo cuore spera che sia così e che adesso la nonna sia ancora più felice. La Perry era veramente affezionata alla nonna e per questo il dolore per lei è così grande.

La cantante è in gravidanza

Nel suo sfogo sul social Kate Perry ha anche detto che lei deve molto a suo padre. Ma anche alla nonna, che l’ha cresciuta bene. E spera che lei possa riposare in pace. Figlia di due pastori metodisti, Katy Perry durante la sua giovinezza era appassionata di musica gospel.

A 15 anni sapeva già cosa voleva diventare e ha perseguito la sua strada conquistando presto il successo. Katy qualche giorno fa ha pubblicato su Instagram le immagini del suo ultimo videoclip Never Worn White. L’annuncio della sua gravidanza lo ha fatto proprio con questo filmato. L’evento è previsto per l’estate prossima.