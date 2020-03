Oroscopo Paolo Fox 10 marzo 2020: Luna governa il Cancro, cinque stelle per Capricorno

L’oroscopo di Paolo Fox del 10 marzo è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale. I nativi dell’Ariete devono fare i conti con la Luna opposta, mentre le persone del Leone devono fare qualche sacrificio. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di martedì per i 12 simboli dello Zodiaco.

Paolo Fox oroscopo 10 marzo da Ariete a Gemelli

Ariete – Questa Luna opposta porta stanchezza e nervosismo. Coloro che devono fare una scelta importante in amore, sono molto impazienti. Dipendenti e lavoratori autonomi sono ansiosi perché devono affrontare qualche problema.

Toro – È una giornata interessante, soprattutto per il campo lavorativo. È importante accumulare qualche soldo che potrebbero essere molto utili nei giorni seguenti. Entro questo weekend molti di voi si lasciano andare all’amore.

Gemelli – Se dovete affrontare dei discorsi importanti, tra questo martedì e venerdì avrete le risorse migliori. Chi ha un buon curriculum avrà occasioni ancora più belle. Fino a metà anno, per molti professionisti sarà un periodo fertile.

Previsioni di martedì 10 marzo da Cancro a Vergine

Cancro – Avete un carattere umorale e non a caso la Luna governa il vostro segno. In queste prossime 48 ore sarete quasi intrattabili e potreste perdere le staffe. Questa primavera permette di concludere un buono accordo e Saturno non sarà più opposto dal 22 marzo. Se ci sono persone che vi vogliono bene, potreste mandare all’aria situazioni importanti inutilmente.

Leone – Anche coloro che chiudono una storia sono contenti di non dover più discutere. Venere dissonante impone sacrifici e qualche conflitto di troppo, però, si può andare avanti lo stesso. Periodo buono in campo lavorativo o per chi vuole sposarsi.

Vergine – Alcuni di voi stanno cercando nuove situazioni. Negli ultimi tre mesi avete dovuto ricominciare da zero oppure portare avanti un lavoro faticoso. Questo periodo si apre con più fiducia. Le migliore giornate di questa settimana sono sabato e domenica. Riconciliazione in amore.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Gli ultimi mesi sono stati particolarmente pesanti. Giove impone qualche revisione di conti e forse anche un ritardo. Dovete essere più forti e più risoluti. Dal punto di vista emotivo, qualcuno vi incoraggerà a tornare sulla scena. Per quanto riguarda l’amore, entro fine mese potreste fare incontri speciali.

Scorpione – In questi prossimi 4 giorni dovrete attivarvi. Molti di voi sono autolesionisti. Se siete tra quelli che vedono sempre il futuro nero, cercate di reagire e cambiare idea. Periodo importante per capire chi è con voi e chi no. Qualcuno di voi ha già ricevuto una bella notizia che riguarda il lavoro.

Sagittario – Negli ultimi tre mesi molti di voi hanno deciso di cambiare vita o amore. Quelli che stanno sempre con la stessa persona devono affrontare problemi familiari. Coloro che si sono separati hanno anche qualche questione legale da risolvere. Nel fine settimana potreste farvi coinvolgere da nuovi amori.

L’oroscopo di Paolo Fox del 10 marzo da Capricorno a Pesci

Capricorno – A causa della Luna dissonante, questa è una giornata faticosa ma anche fruttuosa. L’oroscopo di Paolo Fox vi dà 5 stelle di fortuna. Molti di voi sono sulla via di uscita dal tunnel, però, potrebbero perdere anche la pazienza. Avete molti pianeti nervosi nel vostro cielo, ecco perché dovete fare molta attenzione.

Acquario – Rispetto agli ultimi sei mesi siete decisamente più nervosi. Coloro che lavorano con il partner a una iniziativa, riceveranno una buon novità. L’astrologo assicura che aprile sarà un mese di grande partenze. In questa giornata di martedì l’amore si risveglia.

Pesci – Coloro che convivono o che si sono sposati da poco, devono stare attenti a un ex arrabbiato. Nei prossimi mesi arriveranno grandi opportunità. Aprile sarà il mese migliore per fare nuove conoscenze. Anche un’amicizia può diventare importante.