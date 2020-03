La vita in diretta, l’annuncio di Alberto Matano e Lorella Cuccarini: “Non lo faremo più…”

Nessuna entrata dal led e niente sigla d’apertura

Nuovo cambio a La vita in diretta, lo storico rotocalco di Rai Uno quest’anno condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini.

Da quando nel nostro Paese si è diffusa l’emergenza del Coronavirus i due professionisti avevano deciso di iniziare l’appuntamento quotidiano facendosi trovare in studio senza l’uscita dal led con tanto di sigla.

Quindi per evitare abbracci e stratta di mano tra i due, l’ex volto del Tg1 rivolgendosi alla collega ha scritto: “Non entriamo più dal led ridendo e abbracciandoci perché rispettiamo le misure di prevenzione contro il Covid-19”. Nel frattempo da un paio di settimane è in vigore un decreto. Quest’ultimo prevede l’esclusione del pubblico e gli ospiti devono stare lontani almeno un metro l’uno dall’altro. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Alberto Matano e Lorella Cuccarini rimproverano gli irrespensabili

Nel nuovo appuntamento de La vita in diretta, i due padroni di casa Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno chiesto alla regia di mostrare lo studio praticamente vuoto. Dopodiché insieme hanno tirato le orecchie agli italiani. In poche parole i due professionisti hanno fatto un appello a tutti coloro che sono irresponsabili, ossia che continuano ad andare in giro nonostante le direttive da parte del Governo.

Ricordiamo, infatti, che sabato scorso molti sono scappati dal capoluogo lombardo affollando stazioni ferroviarie e di autobus per raggiungere le famiglie al sud. Oppure affollare locali pubblici e privati infischiandosene del pericolo che possono provocare. Inoltre l’ex volto del Tg1 e la collega hanno mostrato nuovamente come si lava le mani correttamente.

Lorella Cuccarini impegnata con Trenta ore per la vita

Nel frattempo, fino a venerdì 29 marzo 2020 Lorella Cuccarini, oltre a presentare il rotocalco La vita in diretta, è impegnata con la maratona Trenta ore per la vita. Oltre alla soubrette romana ci sarà anche Rita Dalla Chiesa a andranno in onda sui canali Rai e Sky. Tutti coloro che vorranno aderire facendo delle donazioni è possibile farlo attraverso il numero solidale 45580.