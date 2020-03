Antonella Elia e Marco Senise, la verità sull’addio: “Mi ha svegliato alle tre di notte e…”

Marco Senise ospite a Pomeriggio Cinque

Sembra proprio che l’oggetto di rivalità tra Antonella Elia e Valeria Marini sia un uomo. Le due soubrette che al momento sono all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4 non si sopportano da tempo e nel reality show di Canale 5 non perdono tempo a lanciarsi delle frecciatine e a punzecchiarsi.

Negli ultimi giorni è venuta a galla l’identità della persona che sarebbe stata con entrambe. Stiamo parlando di Marco Senise, volto noto di Rete 4 e della rete ammiraglia Mediaset perché per anni ha co-condotto Forum. Ora il professionista lavora in delle televisioni regionali e realizza delle telepromozioni per l’azienda del Biscione. Ma per quale motivo ha lasciato entrambe?

A Pomeriggio Cinque si parla dell’uomo conteso da Valeria Marini e Antonella Elia

Dopo aver parlato a lungo dell’emergenza Coronavirus, a Pomeriggio Cinque la padrona di casa Barbara D’Urso ha deciso di affrontare dei temi più leggeri per distarsi. Infatti la conduttrice napoletana nel suo salotto ha invitato l’ex volto di Forum Marco Senise che la sera prima era andato anche a Live Non è la D’Urso.

Oltre a lui era presente anche l’ex Bonas di Avanti un altro Paola Caruso. Domenica sera era stato lo stesso Senise a rivelare di essere lui il motivo della discordia tra Antonella Elia e Valeria Marini, entrambe inquiline della casa di Cinecittà.

Le ragioni della separazione

Marco Senise domenica sera a Live Non è la D’Urso aveva detto di essere lui l’uomo che sarebbe stato con entrambe. Antonella e Valeria fin da subito, mentre Barbara D’Urso considera l’ex volto di Forum come il frutto proibito, anche se poi tanto proibito non sei visto che li hanno avuto entrambe. L’uomo ha detto che con l’Elia è stata una storia vera durata qualche mese, mentre con la Marini si sono visti qualche volta uscendo insieme.

E se con quest’ultima è finita per averle detto no ad un weekend a Capri per motivi lavorativi per Antonella è successo qualcosa di inspiegabile. Senise a Pomeriggio Cinque ha raccontato che dormivano insieme ma alle tre di notte la soubrette l’ha svegliato dicendogli che voleva riposare da sola. Lui non ha proferito parola, si è alzato vestito e da quel momento in poi non l’ha più vista.