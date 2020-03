Belen Rodriguez terrorizzata, il messaggio ai follower su Instagram: “Sono davvero…”

Belen Rodrguez e l’ospitata a Verissimo

Qualche giorno fa Belen Rodriguez è stata ospite a Verissimo, il salotto si Silvia Toffanin. La soubrette argentina non ha parlato solamente del suo ritrovato amore per il ballerino Stefano De Martino, ma anche dell’emergenza del momento, ovvero il Coronavirus.

Ricordiamo che tutti gli italiani stanno attraversando un periodo mai visto prima, rimanendo a casa il più possibile per evitare la diffusione del virus. Per questo motivo nelle ultime ore la conduttrice di Tu si que vales ha voluto lanciare un messaggio a tutti coloro che la seguono, utilizzando il profilo Instagram.

La grande paura per l’emergenza Coronavirus

Intervistata da Silvia Toffanin, Belen Rodriguez si è soffermata a lungo alla sua storia con Srefano De Martino. Dalla conoscenza ad Amici di Maria De Filippi, al matrimonio e alla nascita del piccolo Santiago. Poi la separazione durata quattro anni la scorsa primavera i due hanno deciso di darsi una seconda possibilità.

Dopo aver parlato di vicende di gossip, la modella argentina si è soffermata sull’emergenza Coronavirus nel nostro Paese. Lei ha ammesso in prima persona di aver sottovalutato il problema ma col passare dei giorni si è resa conto che la cosa è seria: “All’inizio avevo sottovalutato il problema Coronavirus. Invece oggi come oggi sono spaventata. Ho capito che è una cosa che non finirà subito purtroppo”.

Belen Rodriguez barricata in casa con Stefano e Santiago

A quanto pare Belen Rodriguez si è resa conto della gravità della situazione quando le hanno comunicato la sospensione delle registrazioni di Colorado, il programma comico di Italia 1 che andrà in onda a data da destinarsi. I vari decreti che il Governo ha emanato in questi giorni hanno messo in difficoltà tutti i tipi di lavoro, tra cui anche il mondo dello spettacolo.

La soubrette ha detto di aver parlato dell’emergenza col figlio Santiago che ha quasi sette anni dicendogli che al momento deve rimanere a casa. Il piccolo all’inizio era felice di non andare a scuola ma ora anche lui ha capito che è in corso un grande problema. La compagna di Stefano De Martino su Instagram ha ammesso di essere terrorizzata rinchiudendosi a casa.