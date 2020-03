Orietta Berti costretta a portare la parrucca? L’esigenza della nota cantante

La lunga carriera artistica di Orietta Berti

Senza ombra di dubbio Orietta Berti è uno dei personaggi musicali più apprezzati del nostro Paese. Nella sua lunga carriera la donna non ha solo cantato ma ha partecipato alla co-conduzione di alcuni programmi sia in Rai che a Mediaset.

Ricordiamo ad esempio la sua partecipazione per diversi anni a Buona Domenica in onda su Canale 5 negli Anni Novanta al fianco di Maurizio Costanzo. Oppure alla sua recente collaborazione con Mara Venier a Domenica In, ma poi interrotta dopo alcune settimane. Lo scorso autunno inoltre, la Berti ha partecipato ad un nuovo format di Rai Uno. Ma andiamo a vedere una curiosità che la riguarda da vicino.

La partecipazione dell’artista a Il cantante mascherato

Ebbene sì, Orietta Berti lo scorso autunno ha fatto parte del cast de Il cantante mascherato, il programma coreano condotto nel nostro Paese Milly Carlucci. La nota cantante che era vestita nei panni dell’Unicorno è stata eliminata nel primo appuntamento. Un’esperienza nuova e molto faticosa. Infatti, a causa della pesante maschera e dell’intero costume l’artista ha più volte fatto fatica a respirare.

Inoltre prima della gara stava commettendo un grande sbaglio perché qualcuno si è accorto che da un piccolo spazio, i telespettatori avrebbero potuto capire chi fosse. Quindi i costumisti sono intervenuti al volo, camuffandola ancora di più. Tuttavia alla fine è stata smascherata dalla giuria vip.

Orietta Berti porta la parrucca? Solo anni fa durante le sue partecipazioni a Canzonissima

Ma in occasione della sua partecipazione a Il cantante mascherato, il popolo del web ha fatto girare la voce che i capelli di Orietta Berti non sembravano suoi. Infatti in molti erano convinti che la nota cantante indossasse una parrucca.

Verità o fantascienza? C’è da sottolineare che il riferimento alla parrucca risale a qualche anno fa, quando la moglie di Osvaldo doveva presentarsi con un cambio look a Canzonissima, storico programma di Rai Uno. Per chi non lo ricordasse ecco delle foto che mostrano la Berti in quella competizione: