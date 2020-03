Gianmarco Onestini ha avuto un flirt con Elettra Lamborghini? Lo scoop di Ivana Icardi

Ivana Icardi, concorrente di Supervivientes, ha detto che Gianmarco Onestini ha avuto una storia con Elettra Lamborghini. Ma ecco qual è la verità

Gianmarco Onestini di nuovo nel mirino di Ivana Icardi

Gianmarco Onestini, fratello del più noto Luca, ha partecipato al Grande Fratello 16 di Barbara D’Urso e in quell’occasione ha avuto un avvicinamento particolare con Ivana Icardi.

La conduttrice ha iniziato ad approfondire questo rapporto molto equivoco che si era creato tra i due, ma per Gianmarco si trattava semplicemente di un’amicizia. Ivana, invece, conquistata dai modi pacati del ragazzo, ha lasciato il suo fidanzato per vedere se poteva nascere qualcosa, ma Gianmarco l’ha rifiutata.

Da quel momento Ivana ha iniziato a parlare male di Gianmarco ovunque: nei programmi televisivi italiani e spagnoli, nelle riviste e siti di gossip. Per lei Gianmarco ha giocato con lei, che era fidanzata, per creare scandalo. Anche ora, che Ivana Icardi si trova in Honduras come concorrente di Supervivientes (L’Isola dei famosi spagnola) non smette di parlare di Gianmarco. Ecco che cosa ha detto davanti alle telecamere.

Gianmarco ha avuto un flirt con Elettra Lamborghini?

Ivana, parlando con la sua compagna d’avventura Fani Carbajo, ha dichiarato di aver saputo che Gianmarco per raggiungere la fama avrebbe tentato di conquistare donne famose. Secondo l’argentina, Gianmarco avrebbe corteggiato a lungo Elettra Lamborghini.

Tuttavia, la trasmissione spagnola La Habitacion Del Panico ha contattato Elettra e le ha chiesto spiegazioni in merito. Lei ha smentito quanto detto da Ivana Icardi. Lei non ha mai sentito Gianmarco, l’ha solo conosciuto un paio di anni fa in una discoteca di Bologna tramite amici comuni che gliel’hanno presentato e niente di più. Elettra non ha mai parlato con Gianmarco.

Insomma, anche questo tentativo di Ivana di mettere in cattiva luce Gianmarco ha fatto un buco nell’acqua. Voi che cosa ne pensate? Ha ragione Ivana o sta esagerando con questa continua lotta contro Gianmarco?

Il quadrilatero amoroso

Gianmarco ha partecipato al Gran Hermano Vip e in quell’occasione è nata una storia d’amore tra lui e Adara Molinero. Quest’ultima era fidanzata con Hugo Sierra dal quale ha avuto un bambino. Tuttavia, dopo varie vicissitudini, Gianmarco e Adara stanno vivendo il loro amore ma Ivana ha fatto una mossa molto provocatoria nei loro confronti.

Infatti, anche Hugo Sierra è un concorrente di Supervivientes e Ivana, dopo poche ore dall’inizio del programma, si è letteralmente buttata tra le sue braccia. Qualche giorno fa hanno anche dato scandalo facendo l’amore sulla spiaggia davanti alle telecamere.