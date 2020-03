Grande difficolta di Amadeus ai Soliti Ignoti – Il Ritorno: la proposta di Maurizio Costanzo

Soliti Ignoti – Il Ritorno: difficoltà nel trovare i concorrenti

L’emergenza del Coronavirus ha completamente stravolto la vita degli italiani. Ieri sera il Premier Giuseppe Conte ha emanato il nuovo decreto che prevede il nostro Paese come una grande zona rossa. Quindi gli spostamenti sono autorizzati solamente per motivi lavorativi e di salute dimostrando alle autorità un’autocertificazione.

Anche i Soliti Ignoti – Il Ritorno ha stravolto la sua programmazione. Infatti oltre ad andare in onda dal Teatro delle Vittorie di Roma senza pubblico, alcuni giorni fa ha rischiato seriamente di chiudere. Il motivo? Per mancanza di concorrenti.

La proposta di Maurizio Costanzo

Per fortuna, almeno per il momento l’allarme è rientrato perché sono stati aumentati i concorrenti del centro e sud Italia. Di questa situazione ne ha parlato anche un grande della televisione, ovvero Maurizio Costanzo.

Quest’ultimo attraverso un articolo per Il Tempo ha scritto che mai avrebbe pensato che un malanno diffuso nella popolazione, potesse creare problemi, come ha creato, al game show del preserale di Rai Uno condotto magistralmente da Amadeus.

A quel punto il marito di Maria De Filippi ha fatto una proposta, ovvero che forse bisognerebbe far partecipare ai Soliti Ignoti – Il Ritorno anche qualche virologo che in questi giorni d’emergenza non si è risparmiato con la presenza in tutte le trasmissioni televisive.

Soliti Ignoti – Il Ritorno: Amadeus commette un’imprudenza

Nel frattempo anche il padrone di casa dei Soliti Ignoti – Il Ritorno Amadeus si deve adattare alle nuove regole emanate dal Governo giallorosso. Infatti, nel primo appuntamento senza pubblico andata in onda domenica sera, il conduttore si è avvicinato più volte al concorrente di turno toccando anche gli ignoti presenti nel Teatro delle Vittorie di Roma. Un particolare che è stato notato dagli attenti telespettatori che non hanno perso tempo a farlo notare sui vari social network.