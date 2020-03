Coronavirus: l’elenco di tutti i programmi sospesi per l’emergenza e i motivi

A causa del Coronavirus molti programmi tv sono stati sospesi. Sia RAI sia Mediaset si sono trovati costretti a prendere delle misure drastiche in questa direzione. I motivi che, tuttavia, hanno spinto queste trasmissioni a prendere tali provvedimenti sono differenti.

In alcuni casi, infatti, si è trattato di una necessità di quarantena da parte di tutta la produzione dato che si sono sviluppati casi positivi da parte di alcuni soggetti. In altre circostanze, invece, il motivo ha carattere logistico e organizzativo.

Le trasmissioni Mediaset sospese per il Coronavirus

La lista dei programmi Mediaset sospesi per il Coronavirus è la seguente:

Domenica Live e Verissimo, entrambi in onda su Canale 5, e CR4 La Repubblica delle donne, su Rete 4, sono stati sospesi temporaneamente per favorire un maggiore servizio d’informazione sull’emergenza sanitaria. In questi casi, infatti, l’azienda ha deciso di privilegiare trasmissioni in diretta in cui vengono trattati aggiornamenti e questioni relative al Coronavirus.

Le Iene, su Italia 1 e Quarta Repubblica, su Rete 4, invece, sono stati sospesi per quarantena. In entrambi i programmi, infatti, si sono registrati dei casi di contagio, pertanto, per contenere il più possibile la diffusione si è optato per la cessazione temporanea delle registrazioni.

In dubbio, invece, c’è Forum. Secondo le ultime indiscrezioni, il programma pare andrà in onda fino al 13 marzo dato che le registrazioni si sono fermate.

I due programmi RAI soggetti a questo provvedimento

Per quanto riguarda la RAI, invece, i programmi sospesi per il Coronavirus sono due:

La Corrida, in onda su RAI 1, è stato soggetto a sospensione in quanto il pubblico è di fondamentale importanza per questo show. Per tale motivo, non è stato possibile fare come in altri casi.

Made In sud, su RAI 2, anche è stato rimandato a data da destinarsi.

Si ricorda che anche nell’emittente di Viale Mazzini si è verificato un caso di contagio. Un collaboratore RAI, infatti, è risultato positivo al tampone per il COVID 19. Pertanto, tutti coloro i quali hanno avuto un contatto con questa persona sono stati posti in una condizione di quarantena. Nel frattempo, anche per il GF VIP ci sono grossi punti interrogativi. Considerando la gravità della situazione, come ci si comporterà con i concorrenti della casa più spiata d’Italia.