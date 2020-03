Selvaggia Lucarelli contro Alba Parietti, “Dice state a casa ma ieri era a Courmayeur”

Parte l’attacco sui social di Selvaggia Lucarelli verso Alba Parietti, la blogger la accusa di dire agli altri di stare a casa ma lei era a Courmayeur la sera prima di essere a Live non è la D’Urso

C’è che predica bene e razzola male, è il caso di qualche vip che sa come dire agli altri cosa fare ma poi non segue le regole. E’ proprio riguardo a questo che parte l’attacco di Selvaggia Lucarelli nei confronti di Alba Parietti.

La blogger lancia sui social un post in cui rimprovera la showgirl di non comportarsi come si deve, ovvero di rispettare le regole del momento. Ma cosa è successo? A cosa si devono le parole della Lucarelli? Tutto ha origine dalla presenza in studio della Parietti nella puntata di Live non è la D’Urso dell’8 marzo.

Come di consueto, anche in questa puntata è stato trattato a lungo l’argomento del Coronavirus. La Parietti come gli altri ha espresso il suo pensiero con forza e ha anche avuto uno scontro col medico infettivologo Matteo Bassetti.

Selvaggia Lucarelli accusa la Parietti di non rispettare le regole

Bassetti è il primario del reparto malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova ed è stato accusato dalla Parietti di dire il falso. Il riferimento della Parietti riguardava quanto detto sulle misure necessarie da adottare per impedire la propagazione del virus Covid-19.

Alba ha quindi rincarato la dose e ha detto esplicitamente che bisogna stare a casa. Ha anche aggiunto che la Lombardia è al collasso e che negli ospedali adesso si sceglie chi ha bisogno di cure o meno. Insomma, la situazione è insostenibile e la showgirl ha intimato a tutti di stare a casa.

Qualcuno però ha fatto notare alla Parietti che ciò che lei dice agli altri in realtà lei stessa non lo segue. A dire queste parole è stata proprio la Selvaggia Lucarelli, che l’ha accusata di essere andata a sciare a Coumayeur la sera prima di essere ospite a Live Non è la D’Urso.

La Lucarelli ha attaccato la showgirl sui social

L’attacco della Lucarelli nei confronti della Parietti è avvenuto tramite i social. Come ha ribadito la Lucarelli, la Parietti due giorni fa non era in casa ma a sciare a Courmayeur. A testimonianza della sua presenza nella stazione sciistica ci sono delle foto pubblicate sul suo profilo Instagram.

Secondo la Lucarelli il suo è un comportamento incoerente, ma anche tanti altri la pensano in questo modo. Cosa farà ora la Parietti dopo le accuse lanciate da Selvaggia? Vedremo.