Giulio Golia il suo messaggio dopo tampone positivo a coronavirus a Le Iene

Giulio Golia, 14 giorni di isolamento al team del programma di Italia Uno

Giulio Golia ha lasciato un messaggio su Instagram, al momento unico mezzo di comunicazione che ha a disposizione raccontando cosa sta succedendo a Mediaset e in particolare a “Le Iene“. Infatti nel team della trasmissione, esattamente nella redazione, c’è stato un caso di positività al test.

Ecco perché il programma non andrà in onda per le prossime due settimane, cercando di rispettare le normative. Queste prevedono l’isolamento di 14 giorni per coloro che sono stati a contatto con soggetti infetti.

La situazione diventa sempre più critica. Inoltre il team Le Iene è stato il primo a raggiungere la zona rossa nel periodo iniziale del focolaio, quindi per questo c’è tanta preoccupazione. Tutti i componenti del team comunque sono stati sottoposti al test e per il momento sembra essere tutto sotto controllo.

Giulio Golia, dopo la messa in onda senza pubblico, lo stop al programma

Giulio Golia ha voluto specificare che ad esser coinvolto in prima persona non è uno dei volti che siamo soliti vedere nello schermo. Si tratta di una persona che non conosciamo, di un professionista che va tutelato come anche tutti gli altri componenti che sono stati a stretto contatto con lui e quindi con le relative famiglie.

Il giornalista ha poi spiegato che si è presa la decisione saggia e responsabile di sospendere il programma per cautela sanitaria, cosa che hanno fatto o faranno anche tutti gli altri programmi. Per esempio continueranno ad andare in onda, fin quando ci saranno le puntate registrate da giorni o settimane, Avanti un altro e C’è posta per te, mentre gli altri subiranno uno stop, saranno messi in pausa.

Questo mese così come il mese di febbraio per Le iene è stato davvero particolare. A dichiararlo è proprio la redazione del programma che cura la pagina ufficiale Instagram. Giorno 23 febbraio leggiamo un post che ha lasciato un pò di amarezza e tristezza, si tratta della notizia della messa in onda del programma senza la presenza del pubblico.

Le raccomandazioni e gli auguri per una rapida guarigione al professionista del programma

Giulio ha poi voluto rassicurare tutti dicendo che il collega sta bene ma è in isolamento e non si può fare altro che fargli i migliori auguri per una rapida ripresa.

Ha inoltre colto l’occasione per raccomandare al pubblico ed alle persone che lo seguono da sempre di rispettare le regole e gli obblighi imposti. Lo si deve fare non soltanto per se stessi ma anche per i propri cari, per le persone che ci circondano. D’altra parte, più si rispettano le regole più si può tornare alla normalità in fretta.