“Ci dispiace…”: L’Eredità, l’annuncio delle Professoresse del game show di Flavio Insinna

Le Professoresse de L’Eredità si truccano da sole

Come abbiamo detto nei precedenti articoli l’emergenza Coronavirus ha stravolto tutti i palinsesti televisivi. Ne sanno qualcosa le Professoresse de L’Eredità, il game show del preserale di Rai Uno. Infatti queste ultime per le prossime settimane, almeno fino a quando non rientra tutto, dovranno truccarsi da sole.

Nonostante la bellezza delle modelle, anche loro necessitano del make up per evitare che le luci televisive mettono in evidenza qualche piccolo difetto al viso.

Ma se fino alla settimana scorsa c’erano parrucchiere e truccatori della Rai che lo facevano, al momento c’è il fai da te. Tra queste protagoniste del quiz tv di Flavio Insinna c’è anche Ginevra Pisani. L’ex corteggiatrice del dating show Uomini e Donne ha realizzato un video direttamente dai camerini del centro Fabrizio Frizzi di Roma e poi l’ha postato su Instagram.

Le nuove regole per l’emergenza Coronavirus

Nella clip in questione è possibile vedere alcune Professoresse de L’Eredità davanti allo specchio mentre sono intente a truccarsi e farsi i capelli da sole. Poi Ginevra Pisani ha preso la parola dicendo: “Oggi ci trucchiamo e pettiniamo da sole. Quindi se vedrete degli obbrobri… mi dispiace!”.

C’è da dire che tutte le ragazze hanno rispettato le nuove direttive emanate dal Governo per l’emergenza Coronavirus. Infatti tutte si distanziavano dalle altre per almeno un metro. Quindi, finché non rientrerà il pericolo di contagio l’ex protagonista di Uomini e Donne e le sue colleghe dovranno fare tutte da sole.

Niente truccatori e parrucchieri nel game show di Flavio Insinna

Nonostante nessuna di essa è una make up artist, le Professoresse de L’Eredità se la sono cavata a truccarsi e farsi i capelli. Infatti tutti i telespettatori del game show del preserale di Rai Uno capitanato da Flavio Insinna non hanno nemmeno notato la differenza.

E se nel programma Rai per adesso c’è il fai da te, a Mediaset si è adottata un’altra soluzione. Infatti osservando le Stories di Instagram di Michelle Hunziker è possibile vedere che lei e Gerry Scotti vengono truccati da make up artist dotate di mascherine, occhiali di plastica e guanti in lattice.