Sossio Aruta Gf Vip 4 confessioni hot ad Antonio Zequila

Sossio Aruta, lo spoiler e le confessioni che lasciano di stucco

Sossio Aruta ex volto di Uomini e Donne ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello da circa due settimane. Si è subito integrato con il gruppo dei coinquilini e si è fatto amare da casa per il modo di essere alquanto bizzarro.

Proprio per questo si è fatto subito riconoscere perchè ha spoilerato informazioni che non avrebbe dovuto dare. Ha parlato dell’emergenza coronavirus ed anche degli ultimi dettagli sulla Serie B.

E’ stato richiamato dalla produzione che in altri casi lo avrebbe dovuto punire essendo andato contro il regolamento. La redazione però ha deciso di limitarsi ad un semplice rimprovero. Anche perchè Sossio era entrato in casa da pochissime ore, sarebbe stato il primo caso di ingresso e squalifica in tempi record.

L’uomo ha poi raccontato dell’altro che ha a che fare con la sua vita privata. Dei dettagli che hanno lasciato tutti senza parole. Le ultime sono state rivelazioni hot, alle quali erano presenti Andrea Denver, Antonio Zequila, Patrick Pugliese, Fabio Testi, Aristide Malnati e Paolo Ciavarro.

Sossio Aruta, dopo il gol in serie B, sesso con donne diverse

Sossio Aruta ha raccontato che in occasione del suo primo gol in Serie B con il Pescara ha festeggiato facendo sesso per tutta la settimana con donne diverse, pure la domenica. Antonio Zequila è rimasto senza parole ed ha affermato di non credere a quanto raccontato dall’uomo.

Sossio lo ha subito zittito affermando che è tutto scritto sul suo libro. Anche qui parecchio stupore nell’aria. Ma è vero, Sossio ha scritto un libro due anni e mezzo fa, si intitola “Yo soy un pajaro”. Antonio Zequila ha subito replicato affermando di avere scritto anche lui un libro che è uscito addirittura qualche anno prima rispetto al suo.

Il gesto romantico sul prato nei confronti di Ursula per l’anniversario

Ma il calciatore non è soltanto questo, è anche un uomo innamorato, un papà fantastico. Negli ultimi giorni ha fatto un gesto romantico nei confronti di Ursula mamma della piccola Bianca che è nata qualche mese fa.

Le ha fatto gli auguri per l’anniversario scrivendole ti amo con dei bicchieri sul prato e sicuramente se ne parlerà durante la prossima puntata del Grande Fratello vip. A questo proposito, la puntata andrà regolarmente in onda mercoledì con le dovute precauzioni.

Alfonso Signorini condurrà direttamente da Milano, mentre i suoi due opinionisti Pupo e Wanda Nara non saranno presenti, almeno non fisicamente ma si collegheranno in video.