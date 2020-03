“Che mammifere…”: la cognata di Paolo Bonolis e Laura Cremaschi in bikini, fan di Avanti un altro in tilt [FOTO]

Le puntate di Avanti un altro sono state registrate prime delle restrizioni dovute al Coronavirus

Tutti coloro che ogni sera alle 18:50 si sintonizzano su Canale 5 per guardare il game show Avanti un altro avranno notato la presenza del pubblico in studio. In tanti sul web si sono chiesti per quale ragione non sono state adottare le regole dell’emergenza Coronavirus.

La risposta è molto semplice, le puntate attualmente in onda sono state registrate molte settimane prima. A renderlo noto sono tutti coloro che lavorano nel quiz, tra cui Paolo Bonolis, attraverso dei post sui loro rispettivi account Instagram, ma anche un messaggio in sovraimpressione che scorre durante ogni sera.

Miss Claudia e Laura Cremaschi in mise sexy su Instagram

E a proposito di post sui social network nelle ultime ore ne è apparso uno molto particolare condiviso da Claudia Ruggeri. Infatti la cognata di Paolo Bonolis insieme all’ex Bonas Laura Cremaschi hanno voluto ricordare ai loro follower di rimanere a casa.

Dopo aver scritto le nuove disposizioni del Governo per l’emergenza Coranovirus, Miss Claudia ha ricordato che attualmente su Canale 5 vanno in onda degli appuntamenti registrati tempo fa. Ma l’attenzione dei seguaci non si è soffermata solo sul messaggio bensì sull’outifit delle due donne.

E se la Cremaschi ha addosso solo un bikini tosso dove mette in evidenza le sue forme esplosive, non è da meno la collega. La Ruggeri ha un reggiseno color carne e nero che mostra il suo décolleté prosperoso e un paio di pantaloni da neve. Entrambe, infatti, hanno detto di essere pronte per sciare. (Continua dopo il post)

Gli ascolti del game show Avanti un altro di ieri, lunedì 9 marzo 2020

Su Rai Uno L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 4.133.000 spettatori (20.1%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.991.000 spettatori (24.5%). Invece su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.910.000 spettatori con il 14.9% di share e Avanti un Altro! 4.517.000 con il 19% di share. Flavio Insinna ha battuto il game show condotto da Paolo Bonolis e il collega Luca Laurenti.