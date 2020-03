Striscia la Notizia: ecco quanto guadagnerebbe all’anno Michelle Hunziker

Michelle Hunzier torna a Striscia la Notizia

Dopo una settimana di conduzione con Gerry Scotti e Francesca Manzini, la lunedì dietro il bancone di Striscia la Notizia è tornata la veterana Michelle Hunzier. Quest’ultima da anni è una protagonista del tg satirico di Antonio Rici e in questa stagione vi rimarrà fino alla prima settimana di giugno 2020.

La soubrette svizzera è reduce della seconda edizione di All Together Now con J-Ax e, nonostante gli ascolti non sono stati del tutto esaltanti Mediaset avrebbe deciso di programma la terza stagione già il prossimo maggio. In questi anni molti fan e utenti web si sono chiesti quanto guadagna ogni anno l’ex moglie di Eros Ramazzotti. Anche se non abbiamo le conferme ufficiali, ecco le ipotetiche cifre incassate dall’elvetica.

La lunga carriera artistica della showgirl svizzera

Dopo la fine del suo matrimonio con il cantante romano Eros Ramazzotti da cui è nata Aurora, la carriera artistica di Michelle Hunziker è decollata. Infatti la soubrette svizzera dopo una lunga gavetta con dei programmi minori su altre reti Mediaset, poi ha fatto il grande salto. Infatti anche se la moglie di Tomaso Trussardi è ancora molto giovane in questi anni ha condotto: Zelig, al Festivalbar, Paperissima Sprint, Colpi di Fulmine.

Per non parlare del Festival di Sanremo al fianco di Pippo Baudo, ma anche il tg satirico Striscia la Notizia e pure la kermesse canora del 2018 con Claudio Baglioni. Ma la Hunziker non si è fermata soltanto nel nostro Paese, infatti ha sviluppato la sua carriera televisiva anche nel suo Stato d’origine, ovvero la Svizzera e anche in Germania.

Michelle Hunziker: ecco quanto guadagnerebbe all’anno

Stando a quanto riportato da una nota rivista tedesca, per la prima volta è stato reso noto il reddito annuale di Michelle Hunziker. Un compenso che si aggira a circa 8,2 milioni di euro. Ebbene sì, sarebbe questo il cachet della conduttrice di Striscia la Notizia all’anno.

Si tratta di una cifra abbastanza alta, ma considerando tutte le trasmissioni a cui ha preso e prende parte non c’è da meravigliarsi. Ricordiamo, infatti, che i compensi dei conduttori italiani sono molto elevati come ad esempio quello di Paolo Bonolis, il primo in classifica.