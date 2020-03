Maria De Filippi lascia Uomini e Donne: via dal trono over

Il trono over di Uomini e Donne è ormai diventato un appuntamento fisso per i milioni di telespettatori che ormai da anni seguono le vicende sentimentali di cavalieri e dame. Una formula che nel tempo ha preso sempre più piede e che si è rivelata essere decisamente vincente, tanto che i numeri hanno confermato il successo assoluto, sorpassando anche i famigerati tronisti del trono classico.

Uomini e Donne trono over, Maria De Filippi sempre più coinvolta

In molti hanno notato un cambio di conduzione della regina della televisione italiana, e sono tanti quelli che ritengono Queen Mary molto più presa dalle vicissitudini dei partecipanti over. Sembrerebbe infatti più rilassata e più interessata.

Ultimamente è andata in onda una puntata che l’ha vista essere oggetto di una sfuriata senza precedenti. Maria è infatti scesa in campo per difendere la bellissima romana Veronica Ursida, la quale si è lasciata andare ad un pianto disperato dopo aver discusso per l’ennesima volta con il suo ex, il napoletano Armando Incarnato.

Quest’ultimo l’ha infatti accusata, nemmeno troppo velatamente di intrattenere una relazione “special” con un uomo al di fuori della trasmissione. Illazioni dalle quali la 35enne si è ovviamente discostata e da cui ha preso le distanze. Parole che però l’hanno molto ferita al punto da scoppiare in un pianto disperato che ha costretto la padrona di casa ad intervenire senza mezzi termini.

Maria vs Armando Incarnato

La De Filippi, dopo aver notato il continuo chiacchiericcio di Armando, ha sbottato ed ha iniziato a riprenderlo. Le sue affermazioni sono state piuttosto forti e l’ha invitato a smetterla di avere questo tono inquisitorio e di iniziare a portare rispetto alle donne tutte, soprattutto a quelle con cui ha avuto una storia d’amore.

Presa dalla rabbia, la padrona di casa, dopo aver giustamente inveito contro il cavaliere, ha deciso di interrompere prima del previsto la trasmissione e di chiudere la registrazione, chiedendo a Tina Cipollari di salutare.

Dopodichè è andata via con fare abbastanza irritato. Ovviamente in studio c’è stato sgomento tra il pubblico, anche se Maria ci ha abituati a questo tipo di sfuriate: il suo carattere sincero e la sua schiettezza non le permettono di mentire.