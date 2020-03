“Basta, mettitelo in testa…”: Federica Panicucci zittisce un suo ospite, il rimprovero in diretta

Federica Panicucci contro Paolo Brosio

Anche martedì 10 marzo 2020 Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno aperto una nuova puntata di Mattino 5 dedicandosi esclusivamente all’emergenza Coronavirus. Entrambi negli spazi a loro dedicati hanno informato il pubblico di Canale 5 la nuova riforma messa in atto dal Governo per contrastare l’avanzata del virus.

Nella seconda parte del programma, quella curata dalla professionista della Maremma era ospite Paolo Brosio in collegamento dalla Toscana. Il noto giornalista ha più volte contestato il fatto che siano state chiuse tutte le Chiese.

Ma le parole dell’ex naufrago non sono piaciute alla padrona di casa che ha sottolineato che il virus non sceglie. Sottolineando che Brosio è una persona intelligente, le ha chiesto di smettere di lamentarsi. “Per arrestare il virus dobbiamo metterci in testa che serve l’impegno di tutti noi”, ha sottolineato la compagna di Marco Bacini.

L’ex inviato del Tg4 si lamenta della chiusura delle Chiese

Nell’appuntamento del martedì di Mattino 5 Federica Panicucci più volte ha ripreso i suoi ospiti. Tra questi anche Paolo Brosio che era in collegamento dalla Toscana dove è rimasto isolato per via del provvedimento contro il Coronavirus.

La padrona di casa del contenitore di Canale 5 ha tolto la parola all’ex inviato del Tg4 dicendo che si deve smettere di fare polemiche inutili e bisogna essere concentrati su una cosa soltanto: per arrestare il virus bisogna mettersi in testa che tutti dobbiamo rimanere a casa. “Dobbiamo evitare il contatto con gli altri. Mettetevelo bene in testa”, ha ribadito la professionista Mediaset.

Alessandro Cecchi Paone rimprovera Paolo Brosio

In collegamento da Roma c’era anche Alessandro Cecchi Paone che più volte ha avuto degli scontri verbali con Paolo Brosio. Il divulgatore ha ricordato a quest’ultimo che anche Papa Francesco non fa più la messa. “Stai zitto un attimo, sarà più importante di te sulla religione o no”, ha ribadito il giornalista.

A quel punto ha preso di nuovo la parola Federica Panicucci che in assenza di Sante Messe si può liberamente pregare a casa propria. Infine la padrona di Mattino 5 ha sottolineato a tutto il suo pubblico di continuare a rispettare le regole per arrestare l’avanzata del Coronavirus.