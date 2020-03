“Ho po’ di paura, soprattutto per i miei figli…”: Al Bano molto preoccupato, ecco il suo sfogo

Coronavirus: Al Bano preoccupato per sé stesso e i figli

Come tutti ben sanno tutta l’Italia è diventata zona of limits per via dell’emergenza Coronavirus. Per questo motivo da un paio di giorni gran parte dei personaggi del mondo dello spettacolo hanno fatto degli appelli a tutti coloro che li seguono sui social lanciando l’hashtag #IoRestoaCasa.

Per rafforzare l’informazione i vertici di Mediaset ha deciso di cancellare almeno per il momento i programmi Verissimo, #CR4 e Domenica Live. Nella puntata di Mattino 5 in onda martedì 10 marzo 2020, durante lo spazio condotto da Francesco Vecchi, è intervenuto in collegamento telefonico da Cellino San Marco Al Bano. Anche il cantautore pugliese ha molta paura per il Coronavirus.

L’uomo ha ammesso che per la prima volta nella sua vita ha po’ di timore non solo per lui stesso ma in particolare per i suoi figli. “Stiamo prendendo coscienza che si tratta di una terza guerra mondiale!”, ha tuonato l’ex marito di Romina Power.

Il Maestro Carrisi allarmato a Mattino 5

Dopo aver ascoltato il messaggio del Premier Giuseppe Conte, a Mattino 5 Al Bano Carrisi è apparso particolarmente allarmato. Le direttive prevedono di rimanere a casa tranne casi eccezionali dovuti al lavoro o visite mediche. Poi bisogna lavarsi spesso le mani e stare a distanza di un metro dalle altre persone.

Per questo motivo durante il confronto con Francesco Vecchi il cantautore salentino ha detto che tutti siamo inermi al Coronavirus, non perdona nessuno. Quindi bisogna correre ai ripari. Mentre nella seconda parte del contenitore mattutino di Canale 5, quello affidato a Federica Panicucci, quest’ultima ha rimproverato Paolo Brosio perché si è lamentato della chiusura delle Chiese.

Al Bano bloccato a Cellino San Marco

Intervenuto telefonicamente da Cellino San Marco, Al Bano Carrisi ha detto che questo scappare dal Nord verso il Sud Italia è quasi un atto naturale, come un ritorno alle proprie radici. “Quasi va capito e accettato, ma anche condannato”, ha concluso l’ex consorte di Romina Power che al momento ha annullato tutti i suoi concerti rimanendo nella sua Tenuta in Puglia.