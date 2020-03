Una Vita spoiler Spagna: Ursula porta avanti il piano contro Marcia

Le anticipazioni spagnole di Una Vita raccontano che Ursula e Genoveva continueranno con il loro piano per tenere lontana Marcia da Felipe. Nel frattempo, Emilio proseguirà le sue indagini sul conto di Ledesma. Felicia penserà invece di mandare i suoi figli a Cadice, così da non sottostare alle imposizioni del perfido uomo.

Una Vita spoiler: Felipe e Mauro ingannano Andrade

Nei prossimi episodi della soap opera, Emilio metterà al corrente Felicia dei suoi piani ai danni di Ledesma, consapevole di mettere a rischio Cinta. Nel frattempo, a casa Palacios sembrerà essere tornata finalmente la pace, visto che Lolita si rassegnerà all’idea di condividere la gestione delle faccende con Carmen.

Stando alle anticipazioni di Una Vita, Felipe e Mauro riusciranno a rintracciare Andrade. I due, con un inganno, gli offriranno dei soldi in cambio di potere vedere le due schiave alla sua mercè. Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita, vedremo le certezze di Emilio crollare, in quanto Ledesma fuggirà da Acacias, ma non prima di avergli ricordato che sposerà Cinta. Come farà ora lo sfortunato ragazzo?

Genoveva vuole vendetta

Nei prossimi episodi di Una Vita, Ursula informerà la sua padrona Genoveva degli ultimi movimenti di Felipe. La dark lady capirà che l’Alvarez Hermoso non è intenzionato a rinunciare a Marcia e così andrà su tutte le furie. Il suo piano per allontanarli non sta funzionando e così penserà di cambiare strategia, mettendo al corrente la sua preziosa alleata Ursula.

La Bryce ordinerà alla Dicenta di uccidere l’odiata brasiliana. Questa volta però, Ursula si rifiuterà di accettare gli ordini di Genoveva. Ovviamente, l’ex istitutrice pagherà a caro prezzo questo affronto, come svelano le ultime anticipazioni della soap Una Vita. Nel frattempo, Felipe comincerà a rassegnarsi all’idea di non vedere più la sua amata, confidando i suoi dubbi all’amico Mauro che, dal canto suo, proverà a non fargli perdere la speranza.

Infine, Carmen parlerà a cuore aperto con il suo sposo Ramon, incolpandolo di non essere realmente innamorato di lei e di aver cercato solo una sostituta di Trini, l’adorata ex moglie morta poche settimane dopo aver dato alla luce Milagros. Il Palacios tenterà di rassicurarla, ma Carmen sarà ferma sulle sue idee.

A darle man forte sarà Lolita, anch’essa sicura che Ramon abbia fatto il passo più lungo della gamba. La tensione sarà alta e il Palacios finirà per prendere una decisione drastica con la speranza di salvare il suo secondo matrimonio: proporrà così a Carmen di trasferirsi in un altro appartamento, un luogo tutto loro dove provare a ricominciare senza intromissioni.