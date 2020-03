Uomini e Donne, Tina esagera con Giovanna: “Ti voglio massacrare”, poi la lite con Daniele (VIDEO)

La puntata odierna di Uomini e Donne è stata animata da due liti in cui è stata coinvolta Giovanna, la prima con Tina e la seconda con Daniele. Per quanto riguarda lo scontro con l’opinionista, quest’ultima è intervenuta in modo davvero aggressivo nel momento in cui l’Abate ha accusato Giulio Raselli di essersi comportato malissimo in occasione della scelta.

Poco dopo, però, la tronista si è scontrata anche con il suo collega d’avventura. Dal Moro è apparso parecchio insofferente, al punto da arrivare a redarguire pesantemente la sua interlocutrice. Ecco cosa è successo.

La lite tra Tina e Giovanna

Il trono classico di Uomini e Donne non sta entusiasmando molto il pubblico della trasmissione, se non fosse per le liti tra Giovanna, Tina e Daniele, anche la puntata di oggi sarebbe stata piatta. A surriscaldare parecchio gli animi ci ha pensato, ancora una volta, l’opinionista.

Quest’ultima ha dichiarato di vole massacrare l’Abate al momento della sua scelta. In tutto questo tempo, infatti, la ragazza non ha fatto altro che criticare il comportamento di Raselli, pertanto, la Cipollari non vede l’ora che arrivi anche il momento della scelta di lei per vedere che atteggiamento adopererà.

Le parole dell’esuberante vamp di Canale 5 sono state parecchio forti e, ancora una volta, è stata necessaria la mediazione della padrona di casa. Ma gli scontri non sono affatto finiti qui. Dopo l’alterco tra le due dame, infatti, ci ha pensato Daniele a far salire la pressione tra i vari presenti in studio.

L’inaspettato gesto di Daniele a Uomini e Donne

A quanto pare, a parte Tina, anche Daniele non tollera affatto Giovanna e durante la puntata di oggi di Uomini e Donne lo ha ampiamente palesato. Nel caso specifico, il ragazzo ha accusato la tronista di interferire nel suo percorso dandogli parecchio fastidio. La cosa che ha fatto perdere la testa alla romana, però, è stato un gesto scortese da parte del suo collega. Daniele, infatti, ha effettuato dei colloqui alle sue corteggiatrici, alcuni dei quali anche parecchio imbarazzanti,

Per questo motivo, l’Abate non ha potuto fare a meno di intervenire per palesare il suo forte dissenso. Il compagno d’avventura, però, si è mostrato alquanto spazientito dal suo comportamento, al punto da accusarla di essere pesante e di mandarla a quel paese.