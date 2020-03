Beautiful spoiler Usa: Thomas vuole dividere Brooke e Ridge

Le anticipazioni di Beautiful relative alle prossime puntate svelano che Thomas sarà disposto a tutto pur di avere tutte le attenzioni di Hope. Per riuscire nel suo scopo, dovrà intromettersi tra Brooke e Ridge e fare in modo che il loro matrimonio giunga al capolinea. Ad agevolarlo sarà l’attrazione di Shauna nei confronti del Forrester. che farà indispettire la Logan non poco.

Beautiful anticipazioni: la notte di Shauna e Ridge

Nelle prossime puntate della soap opera americana, Thomas verrà a sapere che Ridge e Shauna hanno passato la notte insieme nell’alloggio accanto al Bikini Bar. Il giovane Forrester non perderà tempo per mettere al corrente Brooke della cosa, coinvolgendo anche il suo amico Vinny.

Stando alle anticipazioni di Beautiful, Brooke correrà a casa per affrontare Ridge, che non potrà negare l’evidenza. Nello stesso tempo, a Flo non piacerà affatto l’ossessione di sua madre per Ridge e proverà a tenerla distante dallo stilista, ma senza riuscirci. Gli spoiler di Beautiful raccontano poi che Thomas, sfruttando la situazione a lui favorevole, si presenterà a casa di Shauna per proporle un’alleanza.

Il giovane le dirà dirà di aiutarlo a dividere Ridge e Brooke, così da avere campo libero con l’uomo che desidera. La Fulton accetterà? Intanto, Wyatt comincerà a pensare ai suoi sentimenti nei confronti di Sally. Quinn lo spingerà nelle braccia di Flo, facendo leva sull’indecisione del figlio.

Katie ha bisogno di un trapianto di rene

Come suggeriscono gli ultimi spoiler di Beautiful, Ridge si dimetterà dalla sua posizione di co-CEO e affiderà l’importante incarico a Thomas, che lavorerà fianco a fianco con Steffy. Nello stesso tempo, Zoe e Xander proveranno a farsi riassumere alla Forrester, dopo che Flo avrà finito di scontare la sua pena in carcere per aver finto di essere la madre adottiva di Phoebe. I due andranno su tutte le furie quando scopriranno che Thomas è stato nominato co-CEO, mentre loro sono stati allontanati dalla grande azienda di moda.

Hope e Liam, una volta che avranno riabbracciato Beth, penseranno a togliere Douglas dalle grinfie di suo padre. I due mediteranno infatti di fare causa a Thomas per ottenere la custodia del piccolo. Stando alle anticipazioni di Beautiful inoltre, Bill e Katie continueranno a impegnarsi per trovare un donatore di rene compatibile. Il tempo corre veloce e Katie ha assoluto bisogno del trapianto per guarire dalla grave patologia che l’ha colpita.

Dopo aver fatto le analisi necessarie, sia Shauna che Flo risulteranno idonee per l’operazione, ma chi delle due si sottoporrà all’intervento? Bill proverà a confortare la moglie, assicurandole che tutto andrà per il meglio, anche per il bene di loro figlio Will. A sorpresa, Flo comunicherà a Katie di essere disposta a donarle il suo rene.