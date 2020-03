La prova del cuoco, Elisa Isoardi rimane da sola: il messaggio al pubblico da casa

A La prova del cuoco sempre di meno per l’emergenza Coronavirus

Visto gli ultimi aggiornamenti dovuti all’emergenza Coronavirus, il secondo appuntamento settimanale de La prova del cuoco è partito sottotono. In uno studio quasi vuoto, infatti erano presenti solo i cuochi e gli operatori di ripresa muniti con le mascherine, la padrona di casa ha detto: “Siamo qui anche oggi… e siamo sempre meno”.

Ovviamente c’erano anche i due concorrenti in gara, ovvero quella della squadra del peperone verde e del pomodoro rosso, i tre giurati Cinzia Fumagalli, Carlo Spallino Centonze e Lorenzo Sandano e il co-conduttore Claudio Lippi.

Claudio Lippi non ironizza più

Prima di iniziare la gara dei cuochi, la conduttrice del cooking show Elisa Isoardi ha voluto ringraziare con tutto il cuore i due chef. Stiamo parlando di Giampiero Fava e Fabrizio Sepe che, nonostante l’emergenza Coronavirus in tutta Italia si sono presentati nello studio de La prova del cuoco. Ricordiamo che il programma culinario della rete ammiraglia Rai va in onda in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, gli ex Dear in via Nomentana.

Subito dopo la padrona di casa ha chiamato la sua spalla destra Caludio Lippi che non ha voluto fare nessuna battuta. Ovviamente i due professionisti come prevede la legge sono rimasti a debita distanza. Una volta raggiunto la collega si è limitato a lanciare il televoto da casa evitando di fare gaffe come ha fatto il giorno precedente Gigi del duo Gigi e Ross.

Ascolti in aumento per La prova del cuoco

In questi ultimi giorni, nonostante l’assenza forzata degli spettatori all’interno dello studio, gli ascolti tv de La prova del cuoco hanno avuto un discreto incremento. Ad esempio nel primo appuntamento settimanale, quello di lunedì 9 marzo 2020 Elisa Isoardi e Claudio Lippi hanno tenuto compagnia a circa 1,7 milioni telespettatori.

Risultato che si è avvicinato alla concorrenza composta da Forum. Ricordiamo che dopo alcune registrazioni, anche il Tribunale televisivo di Canale 5 condotto da Barbara Palombelli è tornato live rispettando le direttive per il Coronavirus.