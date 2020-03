Eleonora Briagliadori, Coronavirus “So chi c’è dietro”

Bufera su Eleonora Briagliadori e le sue osservazioni choc sull’epidemia, le sue visioni lasciano senza parole

Alcune affermazioni di Eleonora Brigliadori sul coronavirus stanno facendo discutere. Le parole dell’attrice non sono piaciute e anche se altre volte si è esposta nelle sue considerazioni questa volta ha davvero passato i limiti. Cosa è successo? Da quando è scoppiata l’emergenza di questa epidemia la Brigliadori ha parlato molto e detto delle cose che non hanno alcun fondamento scientifico.

Sulla sua pagina social ha parlato di qualcosa che non esiste, di falso, e postando anche video assurdi. Le sue rivelazioni hanno dell’incredibile e hanno messo in allerta i followers. Ma cosa ha detto la Brigliadori? Perché gli utenti si sono allarmati così tanto? Come detto prima ha fatto delle rivelazioni che possono sconvolgere i più deboli e far credere loro che non si tratti di un virus pericoloso.

Eleonora Brigliadori accusa l’America di aver ordito l’epidemia

In un video che la Brigliadori ha postato su Facebook ha detto che è stata l’America a mettere in piedi tutto questo casino. Secondo lei, infatti, c’è la nazione americana dietro tutto questo, e le parole di un ex agente americano lo confermano. Parlando del virus l’attrice ha anche detto che le viene da ridere a vedere i video in cui parlano del coronavirus.

Per lei la più grande epidemia di questo tempo è la stupidità dell’uomo che non fare una valutazione. Affermazioni pesanti quelle della Brigliadori, che definisce le persone da cui siamo governati dei veri deficienti. Secondo lei hanno fatto ammalare le persone di deficienza per potersi sentire alla pari. Insomma, quanto dice Eleonora segue questo come filo conduttore.

Accuse pesanti quelle della Brigliadori

Alcuni utenti le hanno detto che quanto sta dicendo ha dell’assurdo, perché ci sono delle persone in rianimazione. La Brigliadori ha risposto prontamente che le persone in rianimazione si sarebbero ammalate anche con soffio di vento. Per lei questa non ha nulla di diverso dalle altre influenze e per giunta è anche meno letale di quelle che ogni anno affliggono l’umanità.

Per Eleonora Brigliadori dietro tutto questo ci sarebbe terrorismo mediatico, che ha come effetto quello di sconvolgere le persone. Fra le altre assurdità ha anche detto che i contagi ci sono sempre stati e di nuovo c’è solamente la volontà di creare terrorismo e di mandare la gente fuori di testa.