Ballando con le Stelle, nel cast un popolare conduttore: ecco chi

Ballando con le Stelle: un popolare conduttore sarebbe parte integrante del cast

Non c’è Coronavirus che tenga. Da sabato 28 marzo partirà Ballando con le Stelle 2020 su Rai Uno, affidato a Milly Carlucci. E quindi in queste ore impazza il toto nomi: chi vedremo scendere in pista? Alcuni sono già confermati, altri altamente probabili, tipo Costantino della Gherardesca.

Il simpatico presentatore di Pechino Express starebbe per approdare. A lasciarlo presagire gli indizi diffusi dal programma, piuttosto eloquenti in tal proposito. Sebbene manchino ancora i crismi dell’ufficialità, il profilo tracciato sull’11esimo concorrente anonimo dalla conduttrice gli “calza” addosso.

Gli indizi conducono a lui

Lo conferma Tv Italia, che ha messo insieme gli indizi – tra cui l’altezza di 1.89 m e il segno zodiacale dell’Acquario – con il profilo del concorrente mostrato da Ballando con le Stelle. Una conclusione assoluta va ancora tirata, ma la tesi pare quantomeno reggere su solide fondamenta. Difatti, Costantino raggiunge gli 189 cm di altezza ed è nato sotto il segno dell’Acquario, precisamente il 29 gennaio.

Attendiamo dunque il commento del diretto interessato, finora rimasto in silenzio sui propri profili social. Saranno corrette le previsioni? In calce al post qualcuno azzarda le candidature di Alessandro Gassman e Stefano Masciarelli, ma quella di Costantino pare decisamente l’ipotesi più credibile.

Qualora fosse davvero lui, rappresenterebbe un buon ingaggio. Primo perché reduce dal reality show ‘survival’ di Rai Due, e poi il fattore simpatia gioca a suo vantaggio. L’autoironia è una delle qualità principali che Milly Carlucci dà maggiormente segno di apprezzare, e così il pubblico. Ballando con le Stelle ha abituato al clima spensierato, ben lontano da quelle trasmissioni perlopiù cavalcanti le polemiche.

Le risate sul piccolo schermo sono energia pura, tartassati giorno dopo giorno, ora dopo ora dall’incubo Coronavirus. I partecipanti comunicati fino ad oggi lasciano ben presagire, principalmente provenienti dal mondo della recitazione. Anche se il colpo da fuoriclasse è forse Daniele Scardina, pugile attualmente fidanzato con Diletta Leotta.

Ballando con le Stelle: l’ironia ha la meglio

Pensate a quali siparietti sapranno regalarci nelle valutazioni i giudici, da Selvaggia Lucarelli a Guillermo Mariotto, maestri dell’ironia. Peraltro la Leotta viene da un periodo particolare, avendo affiancato Amadeus al Festival di Sanremo 2020.

Il celebre monologo sulla bellezza ha suscitato le battute graffianti degli internauti e Selvaggia, laddove concesso, non mancherà di farsi beffe col suo bello. Allacciate allora le cinture: fra poco si decolla, magari con Costantino della Gherardesca a bordo!