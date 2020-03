GF VIP, Sossio Aruta sbotta contro i suoi compagni: brutto gesto sul cibo (VIDEO)

Le liti e i disguidi continuano ad imperversare all’interno della casa del GF VIP, questa volta, il protagonista di uno sfogo è stato Sossio Aruta. Il calciatore non ha molto apprezzato un gesto compiuto dai suoi compagni d’avventura durante la cena.

Per tale ragione, ha sbottato contro tutti ed ha deciso di mettersi in protesta reagendo in modo sconsiderato. A nulla sono serviti i tentativi di Valeria Marini e Adriana Volpe di placare gli animi.

Lite tra Sossio e i coinquilini

Sossio Aruta ha avuto un duro sfogo nella casa del GF VIP. Il protagonista si è scagliato contro tutti i suoi compagni d’avventura, nessuno escluso. Ma cosa avranno fatto di così grave i concorrenti nei suoi confronti? Era ora di cena, quando tutti i protagonisti si sono accomodati attorno alla tavola per consumare la pasta appena cucinata. Il compagno di Ursula Bennardo, però, non si è accinto a mangiare in quanto indaffarato a fare altre cose.

La sua porzione di cibo, quindi, è rimasta all’interno della padella. Nel momento in cui il calciatore è arrivato nella cucina ed ha preso visione di dove fosse la sua pasta, ha perso le staffe. In particolar modo ha considerato il gesto dei coinquilini come un voler lasciare nella padella gli avanzi che nessuno voleva. Proprio in virtù di questo concetto, si è sentito mancato di rispetto e ferito nel profondo.

Il brutto gesto di Aruta al GF VIP

Per tale ragione, ha deciso di buttare la pasta avanzata e di prepararsi un piatto nuovo. Alcuni coinquilini hanno provato a farlo ragionare, ma a poco sono serviti i vari interventi. Adriana Volpe ha provato a placare l’ira di Sossio Aruta al GF VIP spiegandogli che fosse difficile badare a tante persone al momento dei pasti, dato che ognuno ha i suoi tempi.

Valeria Marini, invece, gli ha spiegato che quella pasta fosse stata conservata appositamente per lui e non fosse una rimanenza di ciò che gli altri non volevano.

Sossio, però, ha continuato per la sua strada preparandosi dell’altro cibo. La showgirl, allora, ha detto che fosse un peccato gettare cos’ del cibo, ma il coinquilino non ne ha voluto sapere. Anche Teresanna è intervenuta nella vicenda accusando il suo interlocutore di essere esagerato. (Clicca qui per il video)