Chi l’ha visto? , anticipazioni 11/03: emergenza Coronavirus

Il programma Chi l’ha visto? condotto da Federica Sciarelli torna su Rai3 stasera 11 marzo alle 21:20. L’appuntamento odierno prevede diversi casi di scomparsa, cronaca nera e attualità. In primis l’emergenza coronavirus che sta falcidiando il nostro paese.

Vi invitiamo a rimanere a casa, per il vostro bene e quello del prossimo. Mettetevi, invece comodi sul divano e godetevi una bella serata all’insegna della buona tv targata Rai. Quali saranno i casi affrontati stasera a Chi l’ha visto? .

Chi l’ha visto? : l’argomento principale sarà il coronavirus

Al timone di Chi l’ha visto?, la giornalista Federica Sciarelli, ogni mercoledì, ci offre aggiornamenti sui casi di sparizione e di cronaca nera in generale. Lo staff del programma, con la sua professionalità ed umanità, è vicino ai familiari degli scomparsi, sostenendoli moralmente ed aiutandoli concretamente nelle ricerche. Sicuramente, un elemento prezioso che contribuisce non poco a diversi ritrovamenti è il pubblico casa, tramite le preziose segnalazioni dei telespettatori.

Come informa Viaggi News, nella puntata di Chi l’ha visto? dell’11 marzo, Federica Sciarelli affronterà per l’ennesima volta l’argomento Coronavirus. Questa sera, il programma Rai darà spazio a quesiti e segnalazioni da parte del pubblico a casa riguardo l’emergenza. La pagina FB ufficiale di CLV ha proposto agli utenti una diretta da parte del presidente del consiglio Giuseppe Conte. Il premier si è espresso nel corso di una conferenza stampa avvenuta stamani.

Verrà dato spazio anche agli scomparsi

Non dobbiamo pensare, tuttavia, che la puntata odierna di Chi l’ha visto? sarà monotematica. Infatti, sarà dato spazio anche ai vari casi di scomparsa che si alterneranno al tema Coronavirus.

Saranno proposti diversi servizi, reportage e preziosi consigli su come affrontare il contagio. Ricordiamo come il premier Conte abbia annunciato lo stanziamento di 25 miliardi per tutelare l’attuale situazione economica del nostro paese. Il premier ha assicurato che nessun italiano rischia di perdere il lavoro.

Un plauso va fatto alla televisione italiana per come stia gestendo la situazione, affrontando con dovizia di particolari la delicata tematica, rassicurando i telespettatori, senza tuttavia nascondere nulla, neanche gli episodi più tragici perpetrati dall’epidemia. Quello che sta avvenendo a livello televisivo è surreale: show televisivi senza pubblico e con cast dimezzato.

Alcuni programmi Rai e Mediaset, come La Corrida, Le Iene e Quarta Repubblica sono stati addirittura sospesi. Fortunatamente, professioniste quali Mara Venier continuano a rassicurare i telespettatori, invitandoli a non uscire, se non per esigenze di prima necessità.