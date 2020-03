Grande Fratello Vip: volano insulti tra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta

Si è scatenata una furibonda lite tra Sossio Aruta e Teresanna Pugliese. Forse per le semplici antipatie che dopo diverse settimane ormai stanno rendendo più difficile la convivenza, o per la tensione del momento. Ma basta poco in casa per far sfociare una semplice discussione in una rissa, sembrerebbe che tutti i concorrenti siano quasi arrivati ormai al limite.

Lite furiosa tra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta

Da alcuni giorni nella casa del Grande Fratello Vip si respira un’aria piuttosto tesa, legata sia alle tensioni del momento ma anche alla mancanza di pulizie dentro la casa.

Mentre Teresanna fa le pulizie della zona doccia si lamenta con Antonio Zequila della presenza delle lamette lasciate in giro nonostante siano stati fatti diversi richiami nei giorni scorsi. L’ex tronista di Uomini e donne accusa i compagni dicendo: “ Qua prendono il sole e pensano di stare al villaggio, al lido Mappatella”. Ma è stata proprio questa frase a far scatenare l’ira di Sossio Aruta, che si è sentito profondamente toccato dato il riferimento al lido Mappatella.

Diversi giorni fa in confessionale Teresanna Pugliese riferendosi a Sossio Aruta avrebbe parlato del lido Mappatella, come luogo frequentato da gente povera e tamarra. E lo stesso Sossio dopo aver sentito tale affermazione da Teresanna ha subito attaccato la temporanea coinquilina affermando: “Oggi non è giornata, facciamo attenzione a quello che diciamo”.

Ma Teresanna presa dall’ira si rivolge con toni abbastanza violenti a Sossio Aruta aggiungendo di non essersi riferita assolutamente a lui, ma che stava semplicemente scherzando con Antonio Zequila.

Ma i due iniziano ad alzare i toni tanto da far volare pesanti accuse. Teresanna Pugliese riferendosi a Sossio dice di avere una grande mancanza di rispetto verso gli altri coinquilini della casa, prestando poca attenzione alle norme igieniche. Lasciandosi scappare tra le diverse accuse diverse offese, definendolo tamarro e maleducato Sossio Aruta.

Sossio Aruta: “Sei una cafona, una principessa sul pisello!”

Che replica prontamente alzando il tono della voce, e accusando Teresanna di lasciare di continuo mozziconi di sigaretta in giro per casa. Definendo Teressanna una cafona, una principessa sul pisello.

La lite si è scatenata proprio in giardino di fronte al resto dei concorrenti. Prontamente Andrea Denver e Paolo Ciavarro intervengono nel tentativo di separare i due, nonostante gli animi siano piuttosto accesi. Poco dopo Teresanna scoppia in lacrime e si confida con Patrick e Valeria Marini, che si dice profondamente offesa.

Complice sicuramente la tensione accumulata in questi giorni dai concorrenti del GF Vip per il virus che sta mettendo in ginocchio l’intera Italia. Ancora incerto il destino del Grande Fratello Vip. Tutti sono stati informati e aggiornati dei drammatici sviluppi dell’emergenza sanitaria in Italia, e chissà se decideranno di chiudere prima il reality.