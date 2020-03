Amici 19, Rudy Zerbi contro Jacopo: ‘Imbarazzante!” La reazione del cantante

Jacopo ha reagito molto male agli ultimi commenti di Rudy Zerbi nei suoi confronti. Ecco che cosa è successo

Amici 19, Rudy Zerbi contro Jacopo: ‘Imbarazzante’

Dopo la seconda puntata del Serale di Amici 19 i concorrenti hanno avuto modo di vedere dalla casetta i loro professori e giudici parlare delle varie esibizioni della serata. Jacopo, in particolare, ha ascoltato il giudizio di Rudy Zerbi, il quale è stato molto duro con lui.

Il prof. di canto ha detto che non gli è piaciuto per niente durante la puntata e che l’ha trovato ad un livello da casting, non da Serale. Poi, si è soffermato sulla versione che Jacopo ha fatto di Questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni definendo il tutto “imbarazzante”. Lui ad un certo punto si è sentito in imbarazzo per Jacopo e non credeva che il ragazzo potesse andare così male.

La reazione di Jacopo

Jacopo si è distinto in questa edizione del talent per essere un ragazzo educato, pacato, molto simpatico e giocherellone. Tuttavia, quando ha sentito l’opinione di Rudy Zerbi ha avuto una reazione molto forte.

Secondo il cantante se a Zerbi non è piaciuta la versione della canzone è un problema suo e non gli deve nessuna spiegazione, soprattutto perché il termine “imbarazzante” gli sembra eccessivo. In confessionale Jacopo ha detto che se fosse davvero ad un livello da casting non avrebbe guadagnato la maglia verde e poi anche Rudy Zerbi ha contribuito a farlo andare avanti nel programma.

Ha poi aggiunto che è stanco di ricevere commenti così approssimativi. Infatti, non gli è stato detto su cosa lavorare, quali sono stati i suoi errori, ma semplicemente “imbarazzante”. Per lui Rudy Zerbi vuole semplicemente “spingere avanti qualcun altro”, ma per Jacopo deve farlo in un altro modo.

Non solo, ma anche quando Rudy Zerbi ha commentato le esibizioni degli altri, Jacopo ha avuto da ridire. Il cantante, ad esempio, non riesce a capire come mai al pomeridiano andava tutto bene con lui e anche con Giulia (che era la preferita del prof) e adesso magicamente sono entrambi pieni di difetti e non adatti al Serale. Secondo lui c’è qualcosa di strano in questo tipo di comportamento. Voi che cosa ne pensate?