Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, spunta il vero motivo della rottura: “Lo vedono tutti…”

Sull’ultimo numero di DiPiù TV è spuntato un articolo molto interessante inerente la rottura tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Non è la prima volta che la coppia si trova a vivere questo momento di collisione, ad ogni modo, stavolta pare che le cose siano definitive.

Tutti i fan, però, non hanno fatto altro che domandarsi quale sia stavolta la causa che possa aver spinto i due cantanti a prendere questa drastica decisione. Ebbene, sembra proprio che il motivo sia la forte gelosia del napoletano. Andiamo a vedere nel dettaglio.

Il cambiamento di Anna Tatangelo

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno annunciato da poco tempo la loro separazione. Entrambi i protagonisti hanno condiviso lo stesso messaggio su Instagram nel quale è stata effettuata la confessione.

Ma cosa ci sarà dietro questa scelta? Secondo DiPiù TV pare che Gigi non sia mai riuscito a sopportare l’enorme cambiamento subito dalla sua donna. La ragazza aveva solo 18 anni quando conobbe il cantante napoletano. All’epoca era una persona molto semplice, la classica donna della porta accanto.

Con il passare del tempo, però, e con l’avanzare del suo successo, l’artista di Sora ha cominciato a montarsi un po’ troppo la testa e a lasciare quei panni ricchi di genuinità che la contraddistinguevano. Poco per volta si è accinta a togliersi gli abiti da ragazzina vestendo quelli di femme fatale. Una vera e propria bomba sexy in grado di far girare la testa a tutti.

La gelosia di Gigi D’Alessio

Stando a quanto emerso, dunque, Gigi D’Alessio avrebbe alluso al fatto che Anna Tatangelo fosse diventata un po’ troppo provocante per i suoi gusti. In una precedente intervista, lui stesso aveva dichiarato di essere parecchio geloso della sua compagna in quanto fosse troppo bella. Il cantante, quindi, avrebbe provato a cambiare il comportamento della sua donna ma, non riuscendoci, ha preferito porre fine alla relazione.

In realtà, non è chiaro se la scelta definitiva sia stata presa da lui, da lei o da entrambi di comune accordo. Ciò che appare alquanto chiaro è il motivo che ha spinto la coppia a interrompere il loro fidanzamento.