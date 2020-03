“Ferma, è vietato…”: Caterina Balivo rimprovera una sua ospite in diretta [FOTO]

Caterina Balivo rimprovera Nina Moric

Anche martedì pomeriggio lo studio di Vieni da me era quasi vuoto per il decreto emanato dal Governo per il decreto contro il Coronavirus. La padrona di casa Caterina Balivo ha accolto nel suo salotto Nina Moric, che nelle ultime settimane è stata al centro dell’attenzione per via di una diatriba con l’ex Luigi Favoloso.

La modella croata ha risposto ad una serie di domande fatte dalla conduttrice napoletana. Tra le tante una sulla chirurgia plastica che ha provocato molto imbarazzo tra i pochi presenti in studio. La madre di Carlos Maria avendo le lenti a contatto se le è tolte per far vedere di avere gli occhi marroni.

Azione he al momento è assolutamente vietato per via delle norme vigenti, per questo motivo la padrona di casa si è arrabbiata molto. Saltando dalla sua postazione la Balivo ha esclamato: “No Nina stai Ferma! Non puoi toccarti gli occhi e vietato non si fa!”. (Continua dopo la foto)

La modella croata parla del figlio Carlos Maria

Dopo il momento di grande imbarazzo nello studio di Vieni da me, Nina Moric ha parlato molto della sua vita privata tra cui l’allontanamento forzato dell’unico figlio Carlos Maria, avuto dal matrimonio con Fabrizio Corona. E proprio su tale vicenda con le lacrime agli occhi ha detto a Caterina Balivo di aver fatto un atto di autolesionismo.

Quindi non un tentativo di suicidio perché non voleva che le portassero via il figlio, ma alla fine glielo hanno tolto lo stesso. “Me l’hanno tolto per 4 anni e lui mi chiamava signora. Il rapporto l’ho recuperato nel tempo ma è stato molto difficile”, ha affermato l’ex di Luigi Favoloso.

Nina Moric parla di Fabrizio Corona

Nel corso della lunga intervista Caterina Balivo ha chiesto a Nina Moric in che rapporti è con l’ex marito Fabrizio Corona. A Vieni da ma la soubrette croata ha detto lui è il più grande amore della sua vita e lo risposerebbe perché ha tanti difetti ma ha un grande pregio, il suo cuore.

Si sentono tutti i giorni, non sono più innamorati ma sino come fratello e sorella. Dopo averla Intervistata, la conduttrice napoletana si è congratulata con la sua ospite per il coraggio di essersi recata lì.