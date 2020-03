Paola Caruso:”Mi sto riavvicinando al papà di Michelino”

Paola Caruso, ex Bonas di Avanti un Altro ha ripreso contatti con il suo ex compagno, Francesco Caserta. Il papà di Michelino con il quale sembrerebbe che la Caruso abbia ripreso rapporti ma solo per il bene del figlio.

Paola Caruso e Francesco Caserta di nuovo vicini

La Caruso più volte ospite nei programmi di Barbara D’Urso aveva lanciato appelli all’imprenditore. Gli ex si erano scontrati diverse volte con accuse piuttosto pesanti, ma sembrerebbe che nell’ultimo periodo la situazione sia migliorata. Da diverse indiscrezioni è emerso che qualcosa nella vita della Caruso si stia muovendo.

Precisando però che non avrebbe assolutamente intenzione di tornare tra le braccia dell’ex compagno ma che sogna per il piccolo Michele una famiglia solida. La stessa Caruso ha confessato di essersi riavvicinata al suo ex compagno, che ha avuto occasione di conoscere e vedere per la prima volta suo figlio.

Michelino che sembrerebbe somigliare al padre, come ha ribadito più volte Paola Caruso. Lo scorso 2 marzo Paola Caruso ha festeggiato il primo compleanno di Michelino con un party a tema Baby Shark.

Paola Caruso:” La mia vita è cambiata, ma sono felice!”

Nel corso dell’intervista al settimanale Nuovo l’ex Bonas di Avanti un Altro ha confessato di essersi rimboccata le maniche per crescere da sola il bambino con grande sacrificio. Raccontando di quanto sia cambiata la sua vita dopo la nascita di Michelino. Diventata la sua priorità nonostante i diversi sacrifici quotidiani.

La Caruso racconta poi di quanti sacrifici una madre single deve affrontare per il bene del figlio, ma si dice assolutamente felice della sua vita, perché Michelino è più importante di qualsiasi rinuncia. Paola Caruso avrebbe ricevuto un’allettante offerta per partecipare al Grande Fratello Vip spagnolo solamente qualche mese fa. Proposta che l’ex Bonas ha prontamente rifiutato per amore del piccolo Michele.

Al settimanale Nuovo Paola Caruso dedica un ringraziamento speciale a Barbara D’Urso per il grande supporto che le ha sempre dimostrato, ospite spesso nelle diverse trasmissioni televisive condotte dalla presentatrice.

In attesa degli sviluppi legati al possibile riavvicinamento tra l’ex Bonas di Avanti un altro e Francesco Caserta. Paola Caruso preferisce non correre troppo nella sua vita privata soprattutto dopo la difficile fine della sua ultima liaison con Moreno Merlo che l’avrebbe turbata parecchio.

La stessa Caruso ha confessato di avere assolutamente timore ad avvicinare qualsiasi persona a lei e al figlio. Confessando di non fidarsi più di nessuno, e di quanto Michelino ad oggi possa essere per l’ex Bonas la sua unica priorità. Chissà se il suo ex compagno riuscirà a prendersi tutte le responsabilità di padre!