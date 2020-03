Oroscopo Paolo Fox 11 marzo 2020: Cancro arrabbiato, Leone sogna una nuova vita

L’oroscopo di Paolo Fox dell’11 marzo 2020 è pronto a rivelare quali novità ci saranno in questa giornata di mercoledì. Per i single del Leone è arrivato il momento di togliersi un peso. Le persone dello Scorpione devono evitare le polemiche. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche giornaliere su amore e lavoro per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 11 marzo da Ariete a Gemelli

Ariete – È una giornata ancora un po’ appesantita dalla Luna opposta, però, interessante per i risultati e per i contatti. Non vedete l’ora di raggiungere un risultato. I single potrebbero essere presi da una persona lontana. Entro fine mese potrebbero esserci delle novità.

Toro – Questa è una giornata di recupero per l’amore, qualcuno potrebbe avere dei ripensamenti. Molti dovranno ridimensionare alcuni progetti, anche perché i consumi sono eccessivi e ci sono eventi imminenti nel lavoro o in famiglia che comportano impegni.

Gemelli – È una giornata che invita a fare tanto. L’oroscopo di Paolo Fox consiglia ai giovani di darsi da fare. Mercurio, pianeta della comunicazione, governa il vostro segno, infatti, molti di voi parlano al telefono o si divertono con i social network. Cosa c’è di concreto? Per chi è sposato o convive, questo è un anno soddisfacente.

Previsioni di mercoledì 11 marzo 2020 da Cancro a Vergine

Cancro – L’uomo delle stelle vi invita ancora una volta a togliere dalla testa i pensieri negativi. Anche in questa giornata siete stanchi oppure qualcuno vi fa arrabbiare. La vostra vita sta cambiando in maniera importante. Novità da fine mese.

Leone – Chi non può fare grandi passi avrà comunque accettato un nuovo lavoro oppure si occupa di cose diverse. Fate attenzione all’aspetto economico. Questa è una stagione valida per i single e per chi vuole liberarsi di un peso. Molti di voi sognano una nuova vita!

Vergine – Periodo buono ma anche un po’ faticoso. Qualcuno potrebbe dire ‘Basta’ con un amore, altri semplicemente sono entrati in crisi. Per voi è sempre importante occupare il tempo facendo dei progetti. Chi si sposa in questo periodo più che altro lo fa per sistemare la propria vita. Le scelte d’amore fatte adesso sono più ragionate che istintive.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Questo mercoledì nasce con qualche perplessità. Saranno mesi importanti per chi aspetta una chiamata o deve fare un esame. Con Giove contro dovete mettere in chiaro alcune questioni economiche. Se vi manca un amore, datevi da fare subito.

Scorpione – In questa giornata potreste sentirvi un poco giù. Le storie che nascono adesso e gli incontri che si fanno, saranno attivi nei prossimi mesi, quindi evitate di essere pessimisti. Questo oroscopo spinge all’azione, però, dovete evitate polemiche inutili.

Sagittario – In questo periodo le emozioni possono diventare concrete, perciò cercate di fare solo cose buone. Il periodo potrebbe creare divergenze in amore, ma con un po’ di buona volontà tutto si può superare. Se le responsabilità vi sembrano raddoppiate, fatevi aiutare da una persona della Bilancia.

L’oroscopo di Paolo Fox di mercoledì 11 marzo 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questo mercoledì dovete fare attenzione alle polemiche, anche a una persona forte e determinata come voi può scappare la pazienza. Nel complesso, è una giornata molto interessante, che merita cinque stelle di forza. Si può risolvere un problema anche firmando un compromesso.

Acquario – Nel corso delle ultime settimane ci sono state delle tensioni, tuttavia, a fine mese avrete la possibilità di chiudere una situazione che non vi interessa più. L’amore si risveglia e potrebbe già esserci qualcosa di nuovo nel vostro cuore. Novità da sabato.

Pesci – Periodo dubbioso, state cercando di capire come sta andando il vostro amore. A marzo potreste fare dei discorsi che ad aprile saranno inutili: o risolvete tutto adesso o mai più. Le coppie sposate da tempo devono riequilibrare le spese. Chi sta aspettando il rinnovo di alcuni contratti o accordi, deve pazientare ancora un po’.