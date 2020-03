Chiara Ferragni attacca un utente social, ecco il motivo

Chiara attacca un utente social

Nelle ultime ore Chiara Ferragni e il marito Fedez hanno deciso di donare 100.000 euro all’ospedale San Raffaele di Milano. Il loro scopo è creare nuovi posti nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Hanno anche creato una piattaforma per ricevere le donazioni degli italiani e per ora si è raggiunta la cifra di 2 milioni.

I follower hanno molto apprezzato il gesto, ma qualcuno, come sempre, ha avuto da ridire. Una ragazza non ha criticato la sua donazione per l’emergenza Coronavirus, ma per guadagnare anche se non lavora. In pratica la Ferragni ha pubblicato una foto con il figlio Leone dichiarando di restare a casa. Inoltre ha consigliato di approfittare del momento per dedicarsi alla famiglia. Quando ha letto il commento, non ha esitato a rispondere.

‘Stai senza pensieri, tanto ti pagano ad ogni foto che metti’

Chiara attacca un utente social per un pensiero che ha lasciato a un suo scatto. Vanta più di 20 milioni di seguaci che impazziscono per tutto ciò che pubblica. Oltre ad essere una fashion blogger, è un’imprenditrice e designer di talento. Non a caso ha costruito il suo impero in poco tempo. Nel 2016 è stata scelta per essere la rappresentante di Pantene e Amazon.

Poi ha posato per l’edizione statunitense di Vanity Fair. Inoltre è stata realizzata una Barbie a sua immagine e somiglianza. Nel 2017 è stata nominata l’influencer di moda e Top Digital Leader più importante al mondo. Attualmente compare nella prima ricerca sulla leadership digitale in Italia.

Adesso gode del suo successo, quindi non accetta gli attacchi. L’utente social le ha detto che non ha problemi a fine mese perché guadagna pubblicando foto. Lei ha risposto dicendo che viene pagata dalle aziende quando sponsorizza degli articoli.

‘Con quello che guadagnano, avrebbero potuto dare di più’

Nonostante abbiano dato dei soldi all’ospedale per una giusta causa, non sono tardate ad arrivare le polemiche. Il loro contributo è stato rilevante, però per molti non avrebbero dovuto divulgare la loro opera di bene. Alcuni li hanno criticati per aver scelto un ospedale, anziché un altro. Davanti a tutto questo, i coniugi stanno optando per il silenzio. Del resto la situazione del Coronavirus è delicata. Ragion per cui non si soffermano sulle cose futili.