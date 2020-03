Heather Parisi contro la raccolta fondi avviata da Chiara Ferragni e Fedez

Heather Parisi prossimamente al centro delle critiche e degli attacchi gratuiti

Heather Parisi ha preso una posizione parecchio contrastabile e attaccabile, per la quale molto probabilmente subirà degli attacchi ed ovviamente delle critiche. Come tutti sapranno, Chiara Ferragni e Fedez in queste ore hanno fatto un gesto che tutti hanno apprezzato. I due infatti hanno avviato una raccolta fondi a favore della terapia intensiva del San Raffaele di Milano, riuscendo a raggiungere cifre parecchio elevate.

D’altronde non potevano farlo che loro, personaggi dello spettacolo tanto seguiti e tanto ammirati. Sono riusciti a pubblicizzare bene la loro raccolta fondi tanto da mettere insieme una bella cifra in pochissimi giorni. Al momento hanno infatti totalizzato 3 milioni di euro, un totale non indifferente che potrebbe cambiare le sorti di molte persone.

Heather Parisi dichiara che si tratta di un gesto alla Robin Hood, ma al contrario

Heather Parisi è stata l’unica a schierarsi contro i due, lei infatti non ha apprezzato l’iniziativa lodevole e lo ha detto anche se non direttamente. Anche se non facendo nomi. Secondo la donna infatti sarebbe stato meglio promuovere la sanità pubblica e gli ospedali pubblici piuttosto che una clinica privata.

La donna ha denominato l’atto un gesto alla Robin Hood però al contrario. Il post sui social è stato pubblicato proprio da Hong Kong luogo dove il virus è partito. Sono subito arrivati i commenti di coloro che la seguono, qualcuno le ha detto di pensarla allo stesso modo. Qualcun altro invece l’ha contrastata dicendo che si tratta di un’iniziativa che fa onore.

Un euro può cambiare e salvare la vita di mille persone

Sì perchè al momento ogni euro può essere decisivo, visto che la situazione sembra essere sempre più preoccupante e grave. Gli ospedali hanno bisogno di supporto economico, Chiara e Fedez hanno dato il loro contributo e chi volesse partecipare adesso è in tempo per farlo.

La raccolta è ancora aperta. Il riferimento va soprattutto agli altri vip e personaggi del mondo dello spettacolo che possono essere davvero di grande aiuto. Anche se bisogna dire che a partecipare alla raccolta fondi sono state pure le persone comuni facilmente convinte dai due personaggi famosi, cantante ed influencer.

L’idea della donazione non è stata soltanto loro, infatti anche personaggi appartenenti al mondo della moda come Armani hanno pensato bene di donare grosse cifre ai vari ospedali. A ricevere aiuti e supporti economici è stata pure la protezione civile che in questo momento sta lavorando h24. Tutto questo nella speranza che le sorti della popolazione possano cambiare in meglio entro breve tempo.