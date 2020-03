Coronavirus, i numeri dell’ultimo bollettino del 10 marzo 2020

Quella del Coronavirus è un’emergenza sempre più marcata in Italia dove il Governo ha scelto misure drastiche per l’intero Paese. I casi sono, infatti, aumentati rispetto a ieri. Il bollettino del 10 marzo 2020, reso noto, come ogni giorno, dalla Protezione Civile, parla di un totale di 10.149 contagiati. Ecco come si suddividono questi numeri regione per regione sia in termini di contagi che di guarigioni e, purtroppo, vittime.

Coronavirus, più di 10 mila casi in Italia

Secondo quanto comunicato dal commissario della Protezione Civile Angelo Borrelli, dal momento in cui è scoppiata l’epidemia in Italia a Codogno, il numero totale delle persone contagiare è pari a 10.149. Di queste, vi sono 8.514 attualmente contagiati, 1.004 guariti, 631 morti. Il numero dei decessi si è incrementato molto nelle ultime 24 ore con ben 168 vittime.

Le regioni con il maggior numero di contagiati sono la Lombardia, l’Emilia Romagna e il Veneto con, rispettivamente, 4.427, 1.417 e 783 casi positivi. Seguono il Piemonte (436 casi), le Marche (381), la Toscana (260), la Liguria (128), la Campania (126), il Friuli Venezia Giulia (110), il Lazio (99), il Trentino Alto Adige (88), la Sicilia (60), La Puglia (55).

L’Abruzzo e l’Umbria hanno, attualmente, 37 casi positivi. Venti sono in Sardegna, 17 in Valle D’Aosta, 15 in Molise, 11 in Calabria e 7 in Basilicata. Per quanto concerne le vittime, sono 468 in Lombardia, 85 in Emilia Romagna, 26 in Veneto, 17 in Piemonte, 13 nelle Marche, 1 in Toscana, 8 in Liguria, 3 in Friuli Venezia Giulia, 6 in Lazio, 3 in Puglia, 1 in Abruzzo. Nessun decesso, invece, nelle altre regioni.

Situazione tragica in Lombardia

La realtà sul Coronavirus è particolarmente difficile in Lombardia. Questa, d’altra parte, è la regione più colpita sin dal momento in cui il virus è arrivato in Italia. Sono oltre 300 i contagiati in più rispetto a ieri 9 marzo 2020. Anche il numero dei morti è notevolmente cresciuto con 135 morti in più rispetto a 24 ore prima.

Come accade in tutta Italia, i reparti di terapia intensiva in Lombardia hanno visto un incremento di 26 unità. Non è un caso se il Governo sta pensando a delle misure che possano aiutare a venire incontro ad una richiesta sempre maggiore di posti letto per questo tipo di reparti.

Nel frattempo il numero di persone che entrano in contatto con il Coronavirus è destinato a cambiare ora dopo ora.