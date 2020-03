Liorni è il nuovo re del sabato pomeriggio, il favore di Mediaset alla Rai

Marco Liorni è il nuovo re del sabato pomeriggio con Italia Sì. Italia Sì Una notizia inaspettata, in un periodo molto triste a causa del Coronavirus che sta terrorizzando il nostro paese. A tal punto, che nella giornata di ieri, il governo presieduto dal premier Giuseppe Conte, ha approvato un decreto che prevede il divieto di spostamenti da un comune all’altro, salvo motivazioni come questioni lavorative, salute o fare la spesa.

I dati pubblicati oggi dalla Protezione Civile fanno ben sperare. Il numero dei contagiati è più contenuto e, si spera, che con le nuove misure restrittive del governo, si possa dire al più presto la parola “fine” al virus, che ha provocato contagiati e morti, dapprima in Cina ed ora in tutta Italia. Negli ultimi giorni, inoltre, si sta diffondendo anche in altre nazioni d’europa come Francia e Germania. Questa epidemia, che porta un’infiammazione ai polmoni, ha portato alla chiusura di molti programmi televisivi, sia Rai che Mediaset.

Il Coronavirus fa chiudere le trasmissioni tv

Ci sono programmi televisivi che hanno dovuto chiudere immediatamente, a differenza di Italia Sì. La Corrida, in onda su Rai 1 e condotta da Carlo Conti è stata sospesa. L’ingresso del pubblico negli studi televisivi è stato vietato, causa decreto del 4 marzo, e dunque non ci sono state le condizioni per far continuare il programma ideato da Corrado. Infatti, a La Corrida, è proprio il pubblico tramite applausi o fischi e rumori a giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara.

Non si sa se il programma potrà continuare il mese prossimo, oppure addirittura venire cancellato in questa stagione. Altro programma sospeso è Soliti Ignoti, che andrà in onda ancora per qualche giorno visto che le puntate sono già registrate. Si salvano molte produzioni pomeridiane, come La Vita in Diretta, Italia Sì e Domenica in. Sospesa anche L’eredità, così come Porta a Porta di Bruno Vespa. Quest’ultimo, non ha preso bene la decisione della Rai definendola “politica” e non “sanitaria”.

Verissimo cancellato, Italia Sì unico programma del sabato pomeriggio

Non mancano alla lista anche trasmissioni Mediaset. Sospesi Quarta Repubblica, causa positività al Coronavirus del conduttore Nicola Porro, CR4 – La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti, Domenica Live, Le Iene e Verissimo. Il programma del sabato pomeriggio, dunque, cederà la leadership ad Italia Sì di Marco Liorni, che continuerà ad andare in onda visto anche l’approccio giornalistico della trasmissione.

Italia Sì, a differenza del competitor, va in onda in diretta su Rai 1 e, nelle ultime settimane, ha segnato ascolti molto alti con picchi di quasi 3 milioni e superiori al 17% di share. Una sospensione, quella di Verissimo, che permette a Liorni di essere il nuovo re indiscusso del sabato pomeriggio con il suo Italia Sì.