Francesca Cipriani asfalta Valeria Marini: “Squallida”

Francesca Cipriani dà contro a Valeria Marini: per la prosperosa co-conduttrice di La Pupa e il Secchione (e viceversa) è crollato un mito

A volte è meglio evitare di incontrare i propri miti perché potrebbero deluderti. Ormai Francesca Cipriani, come più volte confermato, guarda Valeria Marini con occhi diversi.

L’opinione è radicalmente mutata nel momento in cui la soubrette si è rifiutata di posarvi assieme, valendo l’imbarazzo della bombastica Francesca durante un evento in cui entrambe hanno presenziato. Un torto che si aggiunge al no per la partecipazione in un programma tv.

Cattivo gusto

Intervistata dal magazine Nuovo Tv, la co-conduttrice de La Pupa e il Secchione (e viceversa) ha espresso rammarico per quanto occorso tra lei e Valeria Marini. Secondo la sua opinione, l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 4 non dovrebbe competere, alla soglia dei 53 anni, con donne più giovani, data la prestigiosa carriera, ma le converrebbe acquisire fiducia in sé stessa. La competizione alle nuove stelle emergenti crede sia squallida e di cattivo gusto.

Alle pagine della rivista, Francesca Cipriani ha ricordato un brutto sgarbo ricevuto dalla ex beniamina durante un evento. Circa un mese fa la gieffina sarebbe scesa dalla vettura solamente quando l’avrebbe vista andare via. Inoltre, si sarebbe rifiutata con gli organizzatori di farsi scattare foto con lei.

Francesca lo considera un momento davvero imbarazzante. Ecco perché oggi attende esclusivamente le scuse pubbliche dalla concorrente del reality show di Alfonso Signorini, criticata da una giornalista, in quanto, stando al suo punto di vista, le scuse porte sarebbe finte. Non si fa prendere in giro Francesca Cipriani, non le interessa. Da piccola seguiva la Marini sempre al Bagaglino e per lei era la showgirl numero uno, tuttavia oggi il mito è crollato.

Dopodiché il discorso passa ai continui litigi tra Antonella Elia e la Marini. A suo dire la storica valletta di Mike Bongiorno rappresenterebbe esclusivamente una vittima della rivale, concentrata sul lanciarle provocazioni. Valeria sarebbe entrata nella Casa appositamente per creare tensione.

Francesca Cipriani e Valeria Marini: le ragioni della discordia

Nel corso della chiacchierata col settimanale, Francesca ha inoltre spiegato di non comprendere l’astio della diva stellare nei suoi confronti. In passato le due donne sono state fidanzate col medesimo uomo, Giovanni Cottone. Probabilmente questo “punto in comune” ha inasprito i rapporti.Oppure è semplicemente il desiderio di superare in visibilità la collega.

Qualunque sia la ragione speriamo che Alfonso faccia varcare la porta rossa alla Cipriani: ne nascerebbe un battibecco esplosivo.