Uomini e Donne, un tronista è stato ricoverato d’urgenza

Tronista è stato ricoverato

Nelle ultime ore il governo italiano ha emanato un decreto con misure più drastiche. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ieri ha dichiarato che l’Italia è diventata una ‘zona protetta’.

Per questo motivo da stamattina sono entrate in vigore le nuove disposizioni. Solo per motivi di lavoro, necessità e salute è possibile compiere degli spostamenti sul territorio.

Bisogna essere muniti di un documento che dichiari ciò da mostrare alle pattuglie di polizia. E’ assolutamente vietato stare in luoghi affollati sia all’aperto che nei locali chiusi. Il Coronavirus non è un pericolo solo per gli anziani, ma anche per i più giovani. A dire ciò è stato un ex tronista di Uomini e Donne, attualmente ricoverato d’urgenza.

‘Non è uno scherzo, non si ammalano solo gli anziani’

Un tronista è stato ricoverato d’urgenza presso l’ospedale Sacco di Milano. Si tratta di Leonardo Greco che tanto tempo fa si sedette sul trono più conosciuto della televisione italiana. Ha 37 anni, ha sempre praticato lo sport e conduce una vita sana ed equilibrata.

Ha riferito ai suoi fan che sta vivendo un momento difficile, dal momento che ha febbre e polmonite interstiziale. Nonostante sia risultato negativo al tampone, presenta la sintomatologia tipica del Coronavirus. Ha bisogno dell’ossigeno per respirare, ma questo non gli ha impedito di lasciare un commento sui social. Ha voluto dire che non sono colpiti solo le persone di età avanzata e con patologie gravi.

Lui purtroppo ha dimostrato che non è così. Tra le lacrime ha invitato tutti a restare a casa per evitare che il contagio possa diffondersi ancor di più. Come Leonardo anche altri volti noti del mondo dello spettacolo lo stanno consigliando a tutti. Solo così si spera che qualcosa possa cambiare.

La vita privata di Leonardo

Leonardo è si sposato a 23 anni con la sua ex moglie. Dopo un anno di matrimonio nasce la piccola Sofia poi arriva il divorzio che ha devastato il ragazzo. Grazie all’affetto dei suoi genitori riesce a riprendere in mano la sua vita. A 26 anni conosce una ragazza, ma le cose non vanno bene per motivi di gelosia.

In seguito decide di partecipare al programma di Maria De Filippi e conosce la corteggiatrice Diletta Pagliano. La relazione con lei è durata 4 anni. Adesso Leonardo si dedica alla figlia. Per questo motivo spera che possa riabbracciarla una volta dimesso dall’ospedale.