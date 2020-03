Alfonso Signorini, valanga di critiche: “Mancanza di rispetto”

Alfonso Signorini alla gogna per la polemica del rosario

Sin dalla prima puntata il Grande Fratello Vip 4 e Alfonso Signorini hanno scatenato critiche furenti. Ebbene, dopo settimane di reality il pubblico (o almeno parte) lancia nuovi attacchi al vetriolo.

Per esempio un lettore di Tv Sorrisi e Canzoni ha contattato Aldo Vitali, direttore della celebre rivista, sostenendo che nel corso dell’ultima puntata il conduttore se la sia presa nei confronti di chi usa il rosario o si fa il segno della croce. Un episodio reo di farlo allibire: il direttore di settimanali rosa dovrebbe portare rispetto.

La predica a Valeria Marini

Di recente, Alfonso Signorini ha tirato le orecchie a Valeria Marini per aver sventolato il rosario come “cura” anti-Elia. Il gesto è stato ritenuto una provocazione pensata per scatenare la reazione della rivale. Secondo il padrone di casa la Elia sarebbe ricorsa a un gesto estremo in quanto provocata dalla coinquilina, colpevole di averle sbandierato il rosario sotto il suo naso.

Dopo aver criticato Alfonso, il lettore si è augurato di vedergli portare rispetto verso i numerosi telespettatori credenti. È lecito essere agnostici, purché rimanga il rispetto, ha dichiarato. Ma il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali, ha difeso il collega, asserendo che è tutto fuorché agnostico.

Al contrario, da credente pensa abbia provato fastidio nell’assistere l’utilizzo di elementi sacri in un contesto così profano qual è la Casa del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha puntato il dito contro Valeria Marini e Fernanda Lessa, imputando loro di avere replicato il precedente molto triste capitato a Mia Martini tanti anni fa.

Per qualche giorno su Twitter il pubblico ha promosso l’hashtag #signorinifuori, una petizione a Mediaset nella speranza di un allontanamento. Le colpe? Essersi reso autore di presunti favoritismi nei riguardi di Antonella Elia e Antonio Zequila, indifferenza alla violenza sia verbale sia fisica, sfociata nell’umiliazione di chi sarebbe la reale vittima.

Alfonso Signorini: una brutta gatta da pelare

Mercoledì andrà in onda una nuova puntata del GF Vip e forse in tale occasione Signorini finalmente replicherà. Gestire la situazione metterebbe a dura prova anche eccellenti professionisti. Da una parte la Elia è obiettivamente indomabile, dall’altra però le rivali paiono divertirsi a stuzzicarla.

Come stabilire chi ha ragione e chi torto? La vicenda può essere interpretata sotto molteplici chiavi di lettura e indire il televoto tra Valeria e Antonella sarebbe il modo migliore per concludere la faida.