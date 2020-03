Oroscopo Branko 11 marzo 2020: Toro ha voglia di evadere, Capricorno in difficoltà

L’oroscopo di Branko dell’11 marzo annuncia novità davvero succose per il vostro segno zodiacale. I nativi del Toro sono protagonisti delle stelle. Le persone del Cancro devono affrontare dei conti con il passato. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di mercoledì per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 11 marzo da Ariete a Gemelli

Ariete – Il vostro è un segno capace di vincere le resistenze, ma non deve cedere per nessun motivo all’emotività che produce Luna opposta. I mercati finanziari vivono un periodo tormentato, ma non avete motivo di preoccuparvi per i soldi. Tornate a parlare più spesso dell’amore come facevate tanto tempo fa.

Toro – In questi ultimi giorni invernali siete protagonisti delle stelle. Anche se l’odioso Mercurio in Acquario riempie l’ambiente professionale di infimi personaggi, gli altri astri esaltano il vostro amore. Avete una grande voglia di evasione.

Gemelli – Dovete riprendervi dalla Luna piena degli ultimi giorni, e prepararvi fisicamente e spiritualmente alla fase dell’ultimo quarto del 16 marzo. La vita coniugale e quella domestica non stanno attraversando periodi facili ma una sorpresa inaspettata riscalderà il vostro cuore.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Saturno contro vi costringe a fare i conti con il passato, mentre la Luna riporta in superficie le questioni in sospeso anche nella vita in famiglia. Dalla Bilancia arriva il primo richiamo dall’ambiente di lavoro e degli affari, ma per il momento è meglio non rispondere.

Leone – Chiarezza nella parole. Luna in Bilancia favorisce le discussioni nel lavoro e con i collaboratori, ma l’odioso Mercurio in Acquario non vi dà scioltezza nel linguaggio. Anche se pensate di scrivere, il computer fa i capricci. Chiedete a qualcuno di aiutarvi, da soli non ce la farete mai. In amore non sfidate Venere, si vendica.

Vergine – Ogni volta che la Luna piena lascia un segno zodiacale dovete fare i conti con la realtà. Il problema è che la Luna promette grandi cose, ma una volta esaurita si dimentica delle promesse fatte. Ora la fortuna è dalla vostra parte.

Previsioni di mercoledì 11 marzo da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Questa giornata di mercoledì non è niente male. Grazie alla Luna nel vostro segno avete ritrovato il gusto della parola, ma dovete dimostrare che state superando l’esame di Saturno. Più calore in amore.

Scorpione – L’uomo delle stelle richiama tutti coloro che continuano a dire che sono tutti morti i vecchi. Ci tiene a precisare che, anche se fisicamente sono un po’ giù di corda, pochi riescono a battere gli anziani. Ciò che vogliono è tranquillità d’animo, serenità e liberarsi dai turbamenti, rimorsi, ansie, noie.

Sagittario – Per colpa delle persone invadenti, lo scorso fine settimana non siete riusciti a portare a termine il vostro progetto. Questo mercoledì è la giornata giusta per riprendere in mano la situazione. Puntate in affari anche un po’ sulla fortuna.

L’oroscopo di Branko dell’11 marzo da Capricorno a Pesci

Capricorno – Avete difficoltà a portare a termine progetti e affari a causa delle attuali condizioni ambientali. Anche se il rapporto con le autorità è discontinuo, dovete difendere a tutti i costi il vostro prestigio.

Acquario – Fino a domani mattina tardi, la Luna in Bilancia è molto bella, creativa e d’ispirazione. Dovete insistere con le vostre idee! Anche se presto avrete delle incredibili occasioni di successo tra le mani, dovete guardarvi dalle reazioni emotive che vi hanno fatto soffrire in amore.

Pesci – Siete continuamente al centro dell’attenzione. Anche i transiti odierni confermano che state vivendo un grande momento nel lavoro, famiglia, amore. Luna innamorata ed equilibrata in Bilancia fa ricordare a qualche donna dei Pesci il volto di una persona amata in passato. Ma il presente e il futuro sono da ricostruire e da vivere con molta fame.