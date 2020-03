“Sono certo che non mi ha fatto le corna” Barbara D’Urso, parla il suo ex fidanzato, un cantante importante

Memo Remigi parla di Barbara D’Urso

Tre settimane fa durante una puntata del Grande Fratello Vip 4 si era tornati a parlare di una presunta relazione tra Barbara D’Urso e Pupo. Le dichiarazioni del cantante avevano fatto arrabbiare la conduttrice napoletana tanto da fargli un discorso molto forte dicendo che erano solo delle fesserie.

Qualche ora dopo arrivano anche le scuse pubbliche di Enzo Ghinazzi. Un flirt ipotizzato agli inizi degli Anni Ottanta quando all’epoca Carmelita era già impegnata sentimentalmente con Memo Remigi. E proprio quest’ultimo ha rotto il silenzio grazie a una lunga intervista rilasciata al magazine DiPiù. Ora il noto cantante è 81enne e all’epoca aveva amato Lady Cologno per quattro lunghi anni.

Il noto cantante è convinto che la D’Urso non l’abbia tradito

La storia d’amore tra Memo Remigi e Barbara D’Urso nacque quando lui era già un cantante affermato e stava iniziando i primi passi nella conduzione. Ma all’epoca il loro flirt face un grande scalpore per via dell’enorme differenza d’età. Carmelita era più giovane di ben 19 anni. Intervistato dal periodico DiPiù, l’artista ha detto che al tempo in cui Pupo dice di aver avuto una storia con Barbara, lei era la sua donna.

E lui è più che certo che Barbarella non lo ha mai tradito. “O, meglio, non mi sono accorto di alcun tradimento da parte sua, anche se, ovviamente, non posso escluderlo”, ha affermato Remigi. In quegli anni Lady Cologno stava con lui e se allo stesso tempo abbia vissuto un flirt con Pupo lui non mi accorsi mai nulla. Poi ha detto che non potrà chiederglielo perché da anni non hanno più rapporti.

Memo Remigi rimprovera Pupo

Intervistato dal magazine DiPiù, Memo Remigi ha anche detto che a Barbara D’Urso non sono mai mancati i corteggiatori. Infatti, dopo la fine della loro stria d’amore è stata legata a Vasco Rossi e Miguel Bosè.

Inoltre l’artista 81enne ha tirato le orecchi ad Enzo Ghinazzi, alias Pupo perché secondo lui non è stato per niente un gentiluomo. Poi tornando a parlare di Carmelita l’uomo ha detto: “Avevo 18 anni, ero piccola. Lui era bellissimo. Andava a ruba e io lo amavo”.