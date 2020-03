GF VIP, le reazioni dei concorrenti agli aggiornamenti sul Coronavirus: il reality si ferma? (VIDEO)

Ieri sera, martedì 10 marzo, tutti i concorrenti del GF VIP sono stati informati circa la situazione del Coronavirus in Italia. A seguito delle nuove disposizioni del premier Conte, tutto il paese è diventato zona protetta, pertanto, l’economia e la vita di molti si è fermata.

Non appena gli inquilini hanno preso visione di quanto stia accadendo hanno reagito in modo estremo. Alcuni hanno manifestato la volontà di porre fine al reality, altri hanno richiesto confronti immediati con gli autori allo scopo di modificare alcune regole del gioco.

Il GF VIP informa i partecipanti sul Coronavirus

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP. Si tratterà di un appuntamento molto particolare, dato che Alfonso Signorini non potrà condurre dal solito studio di Cinecittà in quanto impossibilitato a raggiungerlo. Ad ogni modo, in tale occasione verrà affrontato il delicato tema inerente l’emergenza sanitaria che il mondo sta vivendo. Nella serata appena trascorsa, infatti, tutti i concorrenti del GF VIP sono stati informati sulla situazione inerente il Coronavirus.

La produzione ha chiamato in confessionale prima gli uomini e poi le donne ed ha fatto ascoltare loro parte del discorso del premier. Dalle sue parole, tutti hanno evinto chiaramente la difficoltà della situazione che sta vivendo l’Italia. Per tale ragione, le reazioni non hanno tardato ad arrivare.

Le reazioni dei concorrenti sul Coronavirus

Adriana Volpe è stata molto diplomatica ed ha posto l’accento sulla questione economica. Patrick ha chiesto un confronto diretto con gli autori in modo da cambiare le regole di gioco. Antonio Zequila, invece, ha chiesto di andare via in quanto scemata la voglia di giocare considerando la situazione. Fabio Testi, invece, si è soffermato sul fatto che, in un momento così difficile, gli italiani hanno bisogno di un po’ di intrattenimento. Ad ogni modo, è necessario apportare delle serie modifiche al regolamento del programma.

Altri, invece, non sono riusciti a trattenere le lacrime. Dopo aver appreso gli aggiornamenti sul Coronavirus, diversi concorrenti del GF VIP sono scoppiati in lacrime disperati. Tra questi ci sono Paola Di Benedetto, Andrea Denver, Fernanda Lessa e Sossio Aruta. Cosa deciderà la produzione? Il reality si fermerà o saranno cambiate solamente delle regole? (Clicca qui per il video)