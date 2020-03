Paolo Bonolis macabro contro Barbara D’Urso, la frase inaspettata: “È morta…”

Nel corso della puntata di ieri sera di Avanti un altro, il conduttore Paolo Bonolis si è lasciato scappare una frase infelice ai danni di Barbara D’Urso. Tutti sapranno della storica rivalità tra i due conduttori, ad ogni modo, entrambi hanno sempre provato a far finta di nulla.

Lady Cologno, però, nonostante avesse sempre dichiarato di non essere in contrasto con nessun collega, ha sempre omesso di annunciare il programma preserale al termine della sua trasmissione. Pertanto, ogni volta che capita l’occasione, il presentatore lancia qualche stoccatina.

La battuta infelice di Paolo Bonolis

Ieri sera, però, durante il consueto appuntamento con il quiz di Canale 5, il conduttore ha farto una battuta alquanto infelice e macabra. Nel caso specifico, in studio è arrivato un concorrente il quale ha cominciato a parlare di sé e poi ha tirato in ballo l’antagonista del suo interlocutore. Nel caso specifico, la persona in questione ha detto di aver scritto una preghiera per Barbara D’Urso in quanto la reputa una divinità, ma Paolo Bonolis non si è trattenuto.

Dopo aver appreso le parole del suo ospite, il padrone di casa gli ha chiesto come gli fosse venuto in mente di fare una cosa del genere. A quel punto è scappata la frase infelice in cu ha chiesto al concorrente se la conduttrice fosse morta. Tutti i presenti in studio sono scoppiati a ridere, ma come reagirà Lady Cologno a queste dichiarazioni?

Barbara D’Urso resta muta

Paolo Bonolis non si è minimamente pentito della frase infelice su Barbara D’Urso, sta di fatto che ha continuato a fare dell’ironia e a prendere in giro il concorrente. Con fare sconcertato, poi, è andato avanti ed è partito con il quiz vero e proprio. Questa non è certamente la prima volta che i due personaggi si rendono protagonisti di avvenimenti simili.

Considerando tutto quello che sta vivendo l’Italia in questo periodo, però, la stoccata del conduttore è apparsa alquanto infelice. Per adesso, la D’Urso non ha ancora reagito a questa provocazione e non è affatto sicuro che lo farà. Solitamente, infatti, lascia correre le insinuazioni contro di lei.