Giorgia Palmas e Filippo Magnini nozze rimandate “Dobbiamo farlo”

Rimandato il matrimonio tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini, la coppia annuncia di aver posticipato le nozze a causa del coronavirus

L’emergenza coronavirus ha mandato in tilt tantissimi appuntamenti e a risentirne sono tutti, anche i vip. Il monitoraggio sanitario annuncia che ad oggi in Italia i casi totali sono stati 10.149, mentre le persone positive al momento sono 8.514. Sono dati che mettono paura e che spingono ad ascoltare le direttive inviate dal governo.

La stretta sui movimenti dei cittadini serve proprio a questo, ad impedire che si propaghi ulteriormente il virus. I 168 decessi di ieri sono altissimi, ma per fortuna i guariti aumentano. Sono infatti 1004 le persone che sono guarite, ma prima che si possa parlare di rallentamento del virus bisogna attendere. Borrelli comunica regolarmente in conferenza i dati quotidiani per tenere tutti aggiornati sulla situazione.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini posticipano il matrimonio

Alle regole stabilite dal governo, soprattutto quella di stare a casa, dobbiamo attenerci tutti. L’emergenza coronavirus sta cambiando le abitudini degli italiani e a molti sta anche rivoluzionando la vita. Anche Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno dovuto adattarsi a questa nuova situazione. La coppia ha infatti dovuto rimandare le nozze che erano previste per marzo. A dare la notizia è stata proprio la Palmas nel rotocalco Verissimo.

La showgirl sarda ha detto alla Toffanin che il matrimonio è stato posticipato proprio a causa del coronavirus. La showgirl ha raccontato a Silvia come Magnini le ha fatto vedere la casa dei loro sogni. Un giorno ha portato all’improvviso lei, la figlia e i suoi genitori fuori, le ha fatto chiudere gli occhi e li ha portati con la macchina nella loro futura casa.

Una sorpresa per la Palmas che presto realizzerà il suo sogno

Quando Giorgia ha aperto gli occhi ha capito di stare realizzando un sogno ed era emozionatissima e commossa. La Palmas ha ribadito mentre era ospite a Verissimo che non ha importanza il fatto che hanno spostato le nozze.

D’altronde, hanno atteso una vita per incontrarsi, possono anche attendere ancora un po’. Il loro progetto di vita insieme è molto chiaro, vogliono entrambi una famiglia e dei figli. E non basterà il coronavirus a fermarli, anzi attendono che finisca tutto per avere amici e parenti al loro matrimonio.

Sembra davvero che la coppia sia molto in sintonia e lo si vede dall’affiatamento e dal feeling che mostrano quando sono insieme!