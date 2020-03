GF VIP strani rumori nella notte, i concorrenti si lamentano: ecco cosa succede (VIDEO)

Questa mattina alcuni concorrenti della casa del GF VIP si sono riuniti in giardino ed hanno cominciato a parlare di strani rumori avvertiti nella notte. I protagonisti di questa discussione sono stati Antonio Zequila, Valeria Marini, Teresanna Pugliese e Fabio Testi.

I coinquilini si sono lasciati andare a discorsi molto ambigui in cui hanno raccontato alcune esperienze vissute nelle notti appena trascorse in casa. A quanto pare, c’è qualcuno che fa cose strane nelle ore notturne. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Gli strani rumori notturni di Valeria Marini

Convivere all’interno della stessa casa con più persone è, sicuramente, un esperimento sociale molto interessante. Molte volte, infatti, si vengono a creare dinamiche particolari che generano dissapori e disguidi. Un po’ di ore fa, alcuni coinquilini del GF VIP si sono riuniti in giardino per parlare di strani rumori notturni. Nel caso specifico, Teresanna, Fabio e Antonio hanno accusato Valeria di essere l’artefice del trambusto.

In un primo momento, la showgirl è stata accusata di dare fastidio con le ciabatte. Per tale motivo, la donna ha chiarito di aver camminato anche scalza proprio per non recare disturbo. In seguito, però, qualcuno ha alluso al fatto che la dama facesse dei suoni mentre dorme. Dinanzi tali insinuazioni, però, la Marini ha sbottato e ci ha tenuto a fare delle precisazioni.

La stanza dei russatori al GF VIP

Nel caso specifico ha smentito categoricamente tutte le allusione e poi ha detto che, purtroppo, talvolta inclina la testa in modo eccessivo e fa un suono con la gola. Tutti i presenti sono scoppiati a ridere dinanzi le bizzarre giustificazioni della compagna d’avventura. In ogni caso, lei non è stata l’unico bersaglio. I protagonisti del GF VIP hanno accusato anche Zequila di fare strani rumori di notte.

Per quanto riguarda lui, però, le accuse dei coinquilini si sono limitate al russare. Nonostante Er Mutanda abbia provato a difendersi, la Pugliese è intervenuta in modo perentorio e deciso confermando le accuse. Insomma, a quanto pare, convivere sta diventando una cosa sempre più difficile. In virtù di questo pare sia stata anche designata appositamente una stanza dedicata a chi russa. (Clicca qui per il video)