GF Vip informa gli inquilini sul coronavirus paura e lacrime “Del gioco non ce ne frega un ca***”

Il GF Vip informa gli inquilini sull’emergenza coronavirus, fra i coinquilini lacrime e paura, scopriamo come hanno reagito

La diretta della 16esima puntata del GF Vip andrà in onda in modo diverso dal solito. Dalle ultime notizie è trapelato che Alfonso Signorini non sarà nello studio romano, ma in uno studio milanese per evitare gli spostamenti da comune a comune.

Mediaset ha infatti predisposto tutto quanto per aderire alle direttive del governo e attenersi alle disposizioni. Lo studio del GF Vip per la puntata dell’11 marzo sarà a Milano e Signorini condurrà proprio da lì, utilizzando lo studio di CR4 – La Repubblica delle Donne.

Infatti, lo studio da dove conduceva Chiambretti è libero per la sospensione del programma e ci sarà Signorini a condurre il reality. Di conseguenza, l’eliminato della puntata non verrà accolto in studio da Signorini. Non ci saranno neanche gli opinionisti ad affiancarlo.

Gli inquilini del GF Vip sono stati informati sul coronavirus

Gli opinionisti non potranno intervenire, Pupo è in Toscana e Wanda Nara è a Parigi, per cui entrambi non potranno recarsi in studio. Gli autori dovranno quindi decidere se proseguire con le puntate del reality oppure far uscire i concorrenti. Intanto, i concorrenti del Grande Fratello li hanno informati su quanto sta accadendo in Italia a causa dell’emergenza coronavirus.

A dare la comunicazione è stato Alfonso Signorini nella giornata di Martedì 10 marzo. Il conduttore ha comunicato cosa sta accadendo, fra stupore e lacrime dei concorrenti. A loro sono stati anche mostrati i video messaggi dei familiari per rassicurarli sul loro stato di salute. Tutti sono apparsi visibilmente emozionati, anche perché adesso cominciano a sentire la mancanza dei propri cari.

La produzione deciderà presto cosa fare

A parlare per primo è stato Michele Cucuzza, che ha comunicato la situazione agli uomini e subito dopo alle donne. E stata mostrata ai concorrenti la conferenza stampa di lunedì sera del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in cui ha dichiarato zona protetta” tutta l’Italia. I concorrenti hanno dunque appreso i divieti che ci sono e come stanno realmente le cose.

Le reazioni fra loro sono state diverse, alcuni hanno pensato di abbandonare la casa, mentre altri non hanno avuto dubbi. I familiari nei loro video hanno rassicurato i concorrenti sul loro stato di salute e li hanno anche incoraggiati ad andare avanti. Adesso i vip insieme agli autori decideranno cosa è meglio fare, se uscire e tornare dalle famiglie o andare avanti per assicurare ai telespettatori l’intrattenimento.