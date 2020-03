Giorgio Manetti Uomini e Donne, nega tutto “con Tina solo una profonda amicizia”

Giorgio Manetti ha un debole per Tina?

Giorgio Manetti, ex cavaliere di Uomini e Donne rompe il silenzio e finalmente risponde alle accuse che giungono da Chicco Nalli, ex marito di Tina Cipollari. Già dai tempi di Uomini e Donne il Gabbiano era accusato di avere un debole per Tina. Tra loro In effetti c’era un bel feeling, non abbastanza per avere una relazione segreta. Le cose non sono cambiate adesso, quindi Chicco si sbaglia.

Lui qualche giorno fa aveva dichiarato che sapeva che tra i due ci fosse una certa amicizia, feeling particolare che probabilmente avrebbe potuto condurre ad un qualcosa di più. Ma l’uomo si è subito difeso dalle insinuazioni. Vuole salvaguardare la sua immagine e non ha nessuna intenzione di passare per colui che ha potuto creare dei problemi nel loro matrimonio, per il motivo della rottura.

Giorgio Manetti e Tina si vedono, solo in amicizia

Giorgio Manetti si è soffermato particolarmente sul loro rapporto. Ha raccontato Infatti che adesso sono solo amici come allora, che ogni tanto si sentono e si vedono alla luce del sole. Non hanno niente da nascondere. Ritengono di essere entrambi delle belle persone, interessanti e frequentabili. Chiunque ad ogni modo parla bene di lui.

Nessuno ha davvero di cosa lamentarsi, tranne Gemma. E a proposito di ciò afferma che con lei è acqua passata. Lui ha una nuova compagna con cui va tutto piuttosto bene. Probabilmente il problema tra i due era Gemma Galgani dato che dopo 10 anni lei è ancora in trasmissione a cercare l’amore.

Accusa quindi la donna celebre personaggio di Uomini e Donne e di essere andata lì soltanto per mettersi in mostra, per trascorrere felicemente il suo tempo. Non di certo per trovare l’amore della sua vita. Chiude l’argomento con un interrogativo parecchio sconcertante, le lacrime di Gemma saranno vere o no?

A breve l’uscita di un cortometraggio a Los Angeles

Poi ha approfittato per parlare di un suo importante progetto, a fine maggio uscirà un cortometraggio a Los Angeles dove lui reciterà in inglese e sarà proprio il protagonista. Al momento il gabbiano non può rivelare nient’altro, vuole che il suo pubblico, coloro che lo seguono scoprano tutto così all’improvviso, a sorpresa.