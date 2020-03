Stefano De Martino, il suo gesto non passa inosservato “un cuore grande”

Stefano De Martino combatte contro il Coronavirus

Stefano De Martino anche in un’occasione preoccupante come quella che stiamo vivendo in questo periodo è riuscito a dimostrare di essere un uomo dal cuore grande ma soprattutto dal cuore buono.

Mentre il coronavirus continua a fare vittime, ad infettare le persone, a creare ansia e panico in tutta Italia, il ballerino cerca di essere più utile possibile. Purtroppo noi comuni mortali non possiamo fare molto.

Il Governo ha deciso di dare misure restrittive parecchio dure su tutto il territorio, ormai necessarie dato che la popolazione non aveva risposto seriamente all’allarme. Adesso non si può più uscire di casa, in tutta Italia, anche nelle zone che al momento non sembrano essere interessate. Si esce soltanto per andare a lavorare, per questioni di salute, per fare la spesa. Il tutto perchè la condizione negli ospedali è sempre peggio.

Stefano De Martino dà il suo supporto all’ospedale di Napoli

Stefano De Martino così come molti altri personaggi famosi cerca di dare una mano per quel che può alla terapia intensiva dando l’avvio ad una raccolta fondi social. Gli ospedali hanno dato lo stato d’allerta in quanto qualora il virus dovesse dilagare e quindi espandersi più di adesso, i medici potrebbero trovarsi a dover scegliere. Salvare un adulto, un anziano, un giovane o un bambino?

Magari con qualche euro in più la situazione potrebbe migliorare, ci hanno pensato per esempio Chiara Ferragni e Fedez, i primi a raccogliere fondi parecchio elevati andati a favore del San Raffaele di Milano. Stefano invece si è dedicato al reparto di Cotugno di Napoli facendo una storia Instagram e cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica.

Il ballerino ha dato tutte le indicazioni per donare, molti hanno ceduto, tra tutti, tra i personaggi famosi troviamo i nomi di Lorenzo Insigne, Fabio e Paolo Cannavaro, Gigi D’Alessio. D’altronde se a fare questo gesto non sono loro, chi? Eppure c’è chi trova comunque da ridire, Ether Parisi per esempio ha criticato il gesto di Chiara Ferragni e Fedez perchè hanno scelto di donare i soldi ad una clinica privata piuttosto che ad un comune ospedale.

Richiesta di collaborazione a tutto il popolo italiano

Se si è arrivati a queste misure severe e drastiche è proprio perchè la situazione è andata a peggiorare a causa di tutti coloro che nonostante l’elevato allarme, hanno deciso di spostarsi da regione a regione. Subito dopo lo spostamento in massa degli studenti dal nord al sud, Conte non ha potuto fare altro che bloccare la popolazione in casa. Adesso però bisogna collaborare.

Questo è il messaggio lanciato da Stefano che invita tutti, insieme alla moglie Belen Rodriguez chiede di essere razionali ed attenti. Un pò di senso civico in più potrebbe aiutare tanto.