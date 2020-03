Antonella Elia GF Vip lite furiosa con Licia Nunez neanche l’emergenza coronavirus le ha fermate

Neanche l’emergenza coronavirus ferma le litigate al GF Vip, Antonella Elia GF e Licia Nunez si scontrano ancora una volta con violenza

Nemmeno l’emergenza coronavirus ferma le litigate e gli scontri al GF Vip. Nella casa la situazione continua ad essere incandescente e nella giornata di ieri sono accadute altri scontri drammatici. I concorrenti sanno già cosa sta accadendo in Italia e nel mondo. Infatti, la produzione del Grande Fratello ha deciso martedì 10 marzo di far sapere ai concorrenti cosa sta succedendo.

Poiché la situazione è piuttosto grave, hanno ritenuto doveroso informarli sulle misure che sono state prese in merito al coronavirus. Nonostante però adesso sanno cosa sta accadendo i concorrenti del Grande Fratello non hanno perso occasione per litigare. I loro sfoghi sono continui, e a farsi sentire soprattutto sono state Antonella Elia e Licia Nunez.

Lite furiosa fra Antonella Elia e Licia Nunez

Antonella Elia e Licia Nunez hanno litigato ancora una volta e questa volta ancora peggio di prima. Le due donne hanno già dimenticato la terribile notizia ricevuta dalla produzione e non hanno perso tempo a scambiarsi insulti.

Ma cosa è successo tra Antonella e Licia? Inizialmente le due donne erano diventate amiche, ma pian piano il loro rapporto si è logorato. Infatti, adesso si detestano e lo dimostrano in ogni occasione. Tutto ha avuto inizio quando Antonella Elia è uscita dal confessionale e ha detto sparati a Valeria Marini.

La Nunez era presente e non ha sopportato quella parola, così è intervenuta a favore di Valeria. La Elia non ha gradito il suo intervento e ha detto alla Nunez di lasciarla in pace. Ha così definito Licia una stro.., una persona viscida e un cobra.

Insulti violenti dalla Elia alla Nunez

Antonella ha reagito in modo molto violento all’intervento di Licia sulla Marini. I suoi insulti sono piovuti addosso alla Nunez investendola in pieno. La Elia ha detto di tutto a Licia, l’ha anche chiamata poveretta e gallina, insulti feroci che hanno costretto la Nunez a rispondere.

Licia ha quindi ribadito dicendo ad Antonella che non era giusta la sua reazione dopo aver sentito una grave notizia come quella dell’emergenza coronavirus. Insomma, Licia ha cercato di ricordare ad Antonella che quello era un brutto momento per tutti.

Ma la Elia sembrava impazzita, una vera furia scatenata che non riusciva a controllarsi. A mettere tutto a tacere è stato per fortuna Fabio Testi, che ha detto alle due inquiline che era il momento di pensare ad altro.